Transporte de carga impulsado con hidrógeno: así funciona el primer piloto que arrancó en Colombia

Cenit, compañía del Grupo Ecopetrol, Terpel y Opex, pusieron en marcha una prueba integral de producción, suministro y uso de hidrógeno para la primera movilización de un carrotanque de transporte de combustible.



Puede leer: ¡Qué orgullo! Este es el proyecto de la UdeA que puso a Antioquia a la vanguardia de la transición energética El piloto se desarrollará durante seis meses en la estación de Cenit ubicada en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, donde se instaló un equipo de alta tecnología administrado por Opex, con capacidad de producir hasta 4 kilogramos de hidrógeno por día.

Primer carrotanque impulsado por mezcla de hidrógeno y diésel en Colombia

El hidrógeno producido se utilizará en un carrotanque adaptado, que distribuirá combustible a estaciones de servicio de Terpel en Duitama, Boyacá. El vehículo circulará con una mezcla de 10% hidrógeno y 90% diésel, lo que permitirá reducir emisiones de CO2 y material particulado durante su operación. Esta iniciativa, según las compañías, combina tecnología de punta con la infraestructura existente, ofreciendo una solución logística costo eficiente que puede expandirse en la zona industrial de la Sabana de Bogotá.

Impulso a la transición energética

“Con esta prueba, Cenit, Terpel y Opex reafirman su compromiso para trabajar de manera articulada en la implementación de tecnologías que contribuyan con la transición energética y promuevan un desarrollo sostenible en las actividades de transporte y abastecimiento de combustibles para el país”, indicaron las compañías.

Hidrógeno en Colombia: un sector en rápido crecimiento

La industria del hidrógeno en Colombia ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, consolidándose como un sector estratégico para la transición energética del país. Vea aquí: Con taxis y estufas arrancaron los pilotos para el uso de hidrógeno como combustible en Colombia Entre 2023 y 2024, la capacidad de producción de hidrógeno renovable se multiplicó por 12, alcanzando 416 toneladas por año, un avance que refleja el interés creciente de empresas locales y extranjeras en el mercado energético sostenible. En la región, el desarrollo del sector ha sido impulsado por proyectos estratégicos, como Coral de Ecopetrol, con 5 MW de electrólisis para la refinería de Cartagena; Hevolución, con 2.3 MW para producir amoníaco verde; y Kahirós de VENTUS en Uruguay, enfocado en logística de hidrógeno. Actualmente, Colombia cuenta con 36 proyectos en distintas fases de desarrollo, reflejando la confianza del sector privado y la inversión extranjera en la consolidación del país como un actor relevante en la transición energética regional.

De hecho, en un hito sin precedentes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó en julio de 2025 la presencia de hidrógeno natural libre en el subsuelo. El hallazgo se produjo gracias a los resultados obtenidos en los pozos estratigráficos Macanal-1X, Fómeque-1X y San Rafael-1X/2X, perforados en las cuencas Cordillera Oriental y Sinú-San Jacinto. El descubrimiento, liderado por la vicepresidencia técnica de la ANH, representa uno de los primeros registros documentados de hidrógeno blanco en América Latina y posiciona a Colombia entre los pocos países del mundo que han identificado este recurso en condiciones naturales de subsuelo.



Le interesa: Alemania va tras el hidrógeno de Colombia: así se busca convertir al país en potencia regional Preguntas frecuentes sobre el tema: