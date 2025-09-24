Cae central de comunicaciones del Clan del Golfo en el Bajo Cauca: segundo golpe en menos de dos semanas

Una central de comunicaciones mediante la cual el Clan del Golfo enlazaba presuntamente a sus integrantes para emprender operaciones contra la Fuerza Pública y la población civil en el nordeste y el bajo Cauca antioqueño fue desmantelada por las autoridades.
Este golpe contra la infraestructura de ese grupo armado organizado también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) fue acometido por parte de soldados del Batallón de Selva N.° 57, adscritos a la Brigada 11 del Ejército y contó además con el apoyo de efectivos de la Armada.