Destruyen maquinaria utilizada para minería ilegal en el Bajo Cauca; sería del Clan del Golfo

Tres dragas tipo caperuza, una retroexcavadora, 3 motores industriales, 3 motobombas y 3 clasificadoras fueron decomisadas por el Ejército en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.
Estos elementos, según voceros de la Brigada 11 que tiene jurisdicción en esa subregión del departamento, Estarían al servicio de los intereses del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo., autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La fuente también indicó que el operativo que arrojó este resultado fue producto de trabajos de Inteligencia y reconocimiento de área por parte de los soldados del Batallón de Selva N.° 57, con apoyo de la Brigada contra la Minería Ilegal y de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación.