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Camión con ayudas humanitarias al Chocó fue atacado a tiros en Ciudad Bolívar, Antioquia

La mercancía no resultó afectada y no hubo personas heridas.

  • El camión que transportaba ayudas humanitarias hacia el Chocó recibió cuatro impactos de arma de fuego en zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia. La mercancía no resultó afectada y no hubo personas heridas. FOTO: Redes sociales.
    El camión que transportaba ayudas humanitarias hacia el Chocó recibió cuatro impactos de arma de fuego en zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia. La mercancía no resultó afectada y no hubo personas heridas. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Un camión que hacía parte de una comisión de ayuda humanitaria con destino al departamento del Chocó fue atacado con arma de fuego en la noche del sábado 15 de agosto, mientras transitaba por una zona rural del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía de Antioquia, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:50 p. m. en el sector La Herradura, sobre la vía que conduce hacia el Chocó y a unos 10 minutos del casco urbano del municipio.

Según las primeras informaciones, varios camiones habían salido desde el municipio de Itagüí, en el Valle de Aburrá, transportando ayudas humanitarias destinadas a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país.

Durante el recorrido, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas habrían interceptado uno de los vehículos y disparado contra el camión. El automotor recibió cuatro impactos de arma de fuego, pero los proyectiles no alcanzaron al conductor ni comprometieron la mercancía que era transportada.

En medio del ataque, otro camión que transitaba detrás del vehículo afectado habría arrollado una de las motocicletas en las que se movilizaban los presuntos atacantes. Esta situación habría impedido que los hombres continuaran con la acción.

Posteriormente, los ocupantes del camión se desplazaron hasta una estación de servicio Terpel, donde fueron atendidos por uniformados. La Policía realizó la inspección del vehículo y confirmó los impactos de bala.

Lea más: ¿Cómo donar a afectados por el terremoto en Colombia? Plataforma habilita herramienta gratuita

Los agentes también realizaron un recorrido por la zona con el propósito de ubicar a los responsables del ataque, pero hasta el momento no se han reportado capturas ni se ha establecido quiénes fueron los autores.

La Policía señaló que en la jurisdicción existe presencia e injerencia criminal del Clan del Golfo, a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, y del grupo delincuencial Carne Rancia. Sin embargo, las autoridades no han atribuido oficialmente el ataque a ninguna de estas estructuras.

Pese a lo ocurrido, los vehículos que integraban la comisión humanitaria continuaron su recorrido hacia el Chocó. Las autoridades mantienen las labores de investigación para esclarecer lo sucedido y establecer las circunstancias del ataque.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el camión de ayudas humanitarias que iba hacia el Chocó?
Un camión que transportaba ayudas desde Itagüí hacia el Chocó fue atacado a tiros en zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia. El vehículo recibió cuatro impactos de bala, pero no hubo personas heridas y la mercancía no resultó afectada.
¿Dónde atacaron el camión que llevaba ayudas humanitarias al Chocó?
El ataque ocurrió en el sector La Herradura, en zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia, sobre la vía que comunica con el departamento del Chocó. El hecho se registró aproximadamente a las 9:50 p. m. del sábado 15 de agosto.
¿Quién atacó el camión de ayudas humanitarias en Antioquia?
Hasta ahora no se ha identificado a los responsables del ataque. La Policía reportó presencia del Clan del Golfo y del grupo delincuencial Carne Rancia en la zona, pero ninguna de estas estructuras ha sido señalada oficialmente como autora.
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