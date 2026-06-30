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Un muerto y 13 heridos dejan los ocho accidentes viales del puente festivo en Antioquia

Las autoridades reportaron ocho siniestros viales, un fallecido y 13 personas lesionadas, mientras mantienen operativos para garantizar un retorno seguro.

  • Más de 425.000 vehículos se movilizaron por las carreteras del departamento durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo. Foto: cortesía.
    Más de 425.000 vehículos se movilizaron por las carreteras del departamento durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 47 minutos
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Un total de ocho siniestros viales registrados durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo dejaron un saldo de una persona fallecida y 13 más lesionadas en las carreteras de Antioquia, según el balance entregado este lunes por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Las cifras fueron reveladas al cierre de la operación especial desplegada por las autoridades para acompañar la movilización de más de 425.000 vehículos que ingresaron y salieron del departamento durante el fin de semana festivo.

Como parte de los controles para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol, la Policía practicó 63 pruebas de embriaguez en diferentes corredores viales. Solo un conductor presentó resultado positivo en grado de alcoholemia.

Entérese: Motociclista murió en la avenida 80 de Medellín tras chocar contra un separador, un árbol y un carro

Durante los operativos también fueron impuestos 110 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. Las faltas más recurrentes correspondieron a conducir sin licencia y movilizarse en vehículos que no cumplían con las condiciones técnico-mecánicas exigidas por la normatividad.

Las autoridades señalaron que mantienen presencia permanente en las principales vías del departamento para garantizar la seguridad de los viajeros, especialmente durante el retorno hacia el Valle de Aburrá.

A la siniestralidad se suman las dificultades generadas por las lluvias de los últimos días. La Policía informó que continúan los pasos restringidos o controlados en los municipios de Ciudad Bolívar, Caldas, Cañasgordas, Caramanta y Caucasia.

En San Jerónimo permanece un cierre parcial con contraflujo, mientras que en Salgar el tránsito continúa restringido por caída de rocas. Además, en Santa Bárbara sigue vigente el cierre total nocturno entre las 11:00 p. m. y las 6:00 a. m., debido a obras que se extenderán durante aproximadamente cuatro meses.

Las cifras del puente festivo en Antioquia se conocen en medio de la preocupación nacional por la siniestralidad vial. De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable en las carreteras del país: el 66 % de las víctimas fatales registradas en lo corrido de 2026 corresponden a conductores o acompañantes de motocicleta.

Frente a este panorama, la institución mantiene la campaña “No más excusas en la vía”, con la que busca promover el uso adecuado del casco, el respeto por los límites de velocidad y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Ante este panorama, la Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, conducir con prudencia, verificar el estado mecánico de los vehículos antes de viajar y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito para reducir el riesgo de nuevos accidentes y garantizar un retorno seguro.

Lea más: Alarma en la vía Medellín - Bogotá: en 10 años murieron 223 peatones, el último un señor de 83 años

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