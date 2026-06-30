Un muerto y 13 heridos dejan los ocho accidentes viales del puente festivo en Antioquia

Un total de ocho siniestros viales registrados durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo dejaron un saldo de una persona fallecida y 13 más lesionadas en las carreteras de Antioquia, según el balance entregado este lunes por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Las cifras fueron reveladas al cierre de la operación especial desplegada por las autoridades para acompañar la movilización de más de 425.000 vehículos que ingresaron y salieron del departamento durante el fin de semana festivo.

Como parte de los controles para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol, la Policía practicó 63 pruebas de embriaguez en diferentes corredores viales. Solo un conductor presentó resultado positivo en grado de alcoholemia.

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Durante los operativos también fueron impuestos 110 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. Las faltas más recurrentes correspondieron a conducir sin licencia y movilizarse en vehículos que no cumplían con las condiciones técnico-mecánicas exigidas por la normatividad.

Las autoridades señalaron que mantienen presencia permanente en las principales vías del departamento para garantizar la seguridad de los viajeros, especialmente durante el retorno hacia el Valle de Aburrá.

A la siniestralidad se suman las dificultades generadas por las lluvias de los últimos días. La Policía informó que continúan los pasos restringidos o controlados en los municipios de Ciudad Bolívar, Caldas, Cañasgordas, Caramanta y Caucasia.