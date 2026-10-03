Acusan a colombiano y su esposa por millonario fraude en EE. UU.: tenían una empresa fantasma e identidades robadas

Luis Pino-Copete, un colombiano de 42 años, y su esposa, Jael Watts, de 45, fueron declarados culpables el 2 de octubre de 2026 por un jurado federal en Utica, Nueva York, Estados Unidos, por participar en un esquema que buscó obtener más de US$13 millones de programas federales destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar, mediante una empresa que, según las pruebas presentadas en el juicio, no prestaba los servicios que reportaba.
El caso fue informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).