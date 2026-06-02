Westcol se lanza como anfitrión del debate entre Cepeda y De la Espriella

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, dijo que está dispuesto a realizar el debate entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda en sus canales de streaming. Esta iniciativa surge luego de que el abogado se impusiera en la primera vuelta con el 43,74 % de los votos frente al candidato del Pacto Histórico, que obtuvo el 40,90 %.
Y es que este joven de 25 años se ha mostrado activo en el ámbito político luego de realizar una transmisión con De la Espriella un día antes de las elecciones del 31 de mayo, una oportunidad que el candidato de derecha no dejó pasar.