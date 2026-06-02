Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Identificaron a 43 de los 48 cuerpos del enfrentamiento de disidencias en Guaviare; 11 eran menores de edad

Tras los enfrentamientos entre disidencias en Guaviare, Medicina Legal confirmó que entre las víctimas identificadas hay 39 hombres, 9 mujeres y 5 cuerpos que siguen en proceso de identificación forense. Estos son los nombres registrados por la entidad.

  • 11 menores fueron identificados entre las víctimas tras combates entre disidencias de las FARC. Foto: Medicina Legal / captura de video
    11 menores fueron identificados entre las víctimas tras combates entre disidencias de las FARC. Foto: Medicina Legal / captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que culminó el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cuerpos relacionados con el hecho ocurrido el 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, en el sector conocido como Barranco Colorado, donde se registraron enfrentamientos entre disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

De acuerdo con el informe oficial, los cinco cuerpos restantes no han podido ser identificados y corresponden a hombres.

Entérese: Enfrentamiento entre disidentes de Farc habría dejado decenas de muertos en Guaviare; autoridades tratan de confirmar

El balance forense, publicado el martes 2 de junio, detalla que entre las víctimas identificadas hay 39 hombres y 9 mujeres. En el reporte se confirmaron 11 de las víctimas menores de edad, entre ellos ocho niños y tres niñas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ya había advertido en declaraciones previas sobre la posible presencia de menores entre las víctimas del conflicto. En ese momento señaló que “varias de ellas serían menores de edad, presuntamente combatientes durante estas hostilidades”, en referencia a la información preliminar conocida tras los enfrentamientos.

Los hechos se registraron en medio de combates entre disidencias asociadas a alias Iván Mordisco y alias Calarcá, en una zona rural del departamento del Guaviare, donde previamente la Defensoría del Pueblo había alertado sobre el aumento del riesgo por confrontaciones armadas.

Lea también: Se realizó el levantamiento de 48 cuerpos de presuntos disidentes tras matanza entre ellos mismos

Medicina Legal explicó que la identificación se logró tras el análisis técnico de las sedes de Bogotá, Yopal y Villavicencio, donde fueron procesados los cuerpos recuperados por la comisión humanitaria que ingresó al territorio con apoyo de organismos nacionales e internacionales.

La entidad reiteró que se abstiene de divulgar los nombres completos de menores de edad por protección de sus derechos. A continuación, los nombres de las personas identificadas por sedes de atención.

Sede Central Bogotá

En la Sede Central Bogotá figuran Alexis Javier Colorado Ibarra, Jonatan Vargas Rodríguez, Jhonifer Alexis Aranda Muse, Juan Camilo Pérez Rios, Arsecio Betancur Obregon, Elizabeth Ulcue Cruz, Floro Alberto Quitumbo Pito, Henry Jhoan Rodríguez, Ruben Dario Montero Timana, Yoffer Cambindoo Obando, Arrieta Castro José Julián, Luis Alberto Muñoz Romero, Carlos Javier Silva Pedraza, Dheyby Wilson Criollo Bastidas, Daniela Mucutuy Valencia, Yolanda Yomari Nastacuas Guanga, Kedwin Adrián Mosquera Galvis, Edison Requena Torres y Harrison Stiven Medina Durango. En este mismo grupo aparecen los menores identificados como Menor YUC, Menor JPCG, Menor YOUC, Menor MAR, Menor WAPM y Menor CYJA.

Sede de Yopal

En la Sede de Yopal fueron identificados Álvarez Arteaga Jonatan David, Orobio Angulo Jhon Aris, Mosquera Perea Dayler, Parra Rojas José Edinsson y Yucuna Tanimuca Elida Omaira, además del menor identificado como Menor UVTD.

Conozca: ¿Cómo fue la votación en zonas ‘rojas’ con control de bandas criminales?

Sede Villavicencio

En la Sede Villavicencio aparecen Brayan Daniel Pérez Moreno, María Zenaida Caldon, Luis Alberto Valencia Cuetia, Royer Wilfredo Tellez Turbay, María Luisa Mosquera Hoyos, José Alirio Calambas Canas, Cristian Felipe Balvin Vidal, José Hernando Menza Trochez y Bernardo Castro Yagary, junto a los menores identificados como Menor AFAY, Menor FYFE y Menor JJCHCH.

Medicina Legal precisó que mantiene el proceso para identificar los cinco cuerpos restantes, que no han sido plenamente reconocidos hasta el momento.

Siga leyendo: Incursión terrorista de disidencias de las Farc deja 8 heridos en Suárez, Cauca

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos