Otro del Tren de Aragua que cae: capturaron en La Ceja, Antioquia, a alias Adriancito, uno de los más buscados de Venezuela

Un hombre venezolano, que en los últimos dos años había adquirido fama como comerciante de vehículos en el Oriente antioqueño, en realidad era una de las personas más buscadas por las autoridades venezolanas por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua. Y luego de varios meses de investigaciones, el Gaula de la Policía Nacional, la DEA y la US Marshall lograron la captura de alias Adriancito, uno de los señalados hombres más peligrosos del Tren de Aragua. Su captura se produjo el pasado lunes festivo, cuando Adrián José Rodríguez Gudiño, nombre de pila del capturado, estaba caminando por la zona céntrica del municipio de La Ceja, Oriente antioqueño, cuando decenas de policías lo interceptaron para capturarlo por sus presuntos vínculos criminales con esta estructura transnacional.

Rodríguez Gudiño estaba en el Oriente antioqueño desde el segundo semestre de 2023, cuando con los recursos obtenidos de sus movimientos criminales se empezó a dedicar a comprar y vender carros y motos, todo para tratar de pasar desapercibido ante las autoridades colombianas. De hecho, en los reportes judiciales, después de ese año. Entérese: Gobierno colombiano le cerró la puerta al Tren de Aragua para ser parte de la ‘paz total’ Sus únicos antecedentes en territorio colombiano hacen referencia al 2020, cuando las autoridades lo interceptaron con un arma sin la documentación requerida para su porte en un municipio del departamento de Cundinamarca, lo que simplemente le costó la apertura de una anotación judicial.

Pero cuando se habla de Adriancito en Venezuela ya se habla de uno de los hombres más peligrosos, principalmente en los estados de Zulia, Cabimas y Maracaibo, en los que habría liderado secuestros, homicidios, hurtos y extorsiones. Su nombre tomó relevancia en 2016 cuando se fugó del pabellón B del Centro de Detenciones y Arrestos Preventivos de la Costa Oriental, conocido popularmente como Retén de Cabimas, un centro de máxima seguridad que fue demolido el 26 de octubre de 2021 en el que estaban detenidos los criminales más peligrosos del estado de Zulia. Le puede interesar: Cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió al caer de un edificio en Sabaneta, Antioquia, cuando lo iban a capturar Se fugó junto con quien para entonces era su aliado más cercano, Sleiter José Leal, alias Sleiter, a quien asesinaron estructuras criminales en la localidad de Fontibón, Bogotá, el 28 de junio de 2020, cuando viajaba en un taxi junto con su mamá, quien también falleció, y su hijo, sobreviviente al ataque.