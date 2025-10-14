Gobierno colombiano le cerró la puerta al Tren de Aragua para ser parte de la ‘paz total’

Luego de que el cofundador de la peligrosa organización criminal Tren de Aragua —declarada grupo terrorista por Estados Unidos— Larry Amaury Álvarez Núñez, solicitara formalmente un proceso exploratorio de paz en Colombia, la respuesta del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue un rotundo no. Le puede interesar: Habló la esposa de colombo-israelí liberado por Hamás: “viene con muchas heridas emocionales” Tras la carta enviada por el cofundador conocido como ‘Larry Changa’, pidiendo la inclusión de su estructura en los diálogos de paz, el ministro se encargó de poner fin a cualquier expectativa de negociación con el Tren de Aragua. “El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, sobre pretexto de participar en procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”, sentenció Montealegre.

La misiva, dirigida al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, buscaba concretamente abrir un “proceso exploratorio de paz con esta organización criminal, que tiene presencia en Colombia y otros países de América”. Sin embargo, el ministro Montealegre fue enfático al declarar este martes 14 de octubre que el Gobierno no permitirá que la búsqueda de la paz sea usada como un mecanismo para eludir la justicia. Esta postura se traduce en un cierre definitivo a la entrada del Tren de Aragua en la mesa de la ‘paz total’ en Colombia, por lo que el ministro Montealegre afirmó que el Estado está tomando “medidas” para evitar que los criminales no respondan ante la justicia. “Estamos tomando medidas de diligencia muy serias para evitar que, sobre texto de la participación en los procesos de paz, miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición”, concluyó.

La solicitud de desmovilización: ¿conveniente ante la extradición?

En la carta enviada por sus abogados, Larry Amaury Álvarez Núñez, identificado como alias Larry Changa, se presentó en su “condición de fundador de la organización” y manifestó su “voluntad expresa de abrir un camino hacia la desmovilización del Tren de Aragua en Colombia”. La defensa argumentó que este paso “representaría un impacto positivo en la seguridad ciudadana, la justicia y el orden público interno”, apoyándose en la política de paz total que ha permitido acercamientos con otros grupos. Los abogados incluso evocaron antecedentes, recordando que el Estado ya ha dialogado con estructuras criminales y paramilitares, mencionando los casos de Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quienes se sometieron a procesos de justicia transicional.

La carta firmada por alias Larry Changa y enviado al presidente Gustavo Petri para buscar entrar al proceso de paz. FOTO: Cortesía @Melquisedec70