Cobraban $500.000 para dejarlo repartir alimentos: cayeron dos presuntos integrantes de Los Chatas

Un operativo del Gaula de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de dos hombres señalados de integrar el grupo delincuencial organizado Los Chatas, quienes presuntamente extorsionaban a un transportador de alimentos que abastecía tiendas en la zona rural de Girardota. Los capturados fueron identificados por las autoridades como César Francisco Pérez Ortega, alias Veneco, de 31 años, y Andrés Felipe Grajales García, de 39 años. Ambos deberán responder por los presuntos delitos de extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La investigación comenzó luego de que la víctima denunciara el caso a través de la línea 165 del Gaula. Con esa información, la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Alcaldía de Girardota, desplegó un operativo en la vereda Encenillos.

Entérese: ¿Cómo logró robar $126 millones? Así operaba el presunto fletero capturado tras tres millonarios atracos en Medellín Allí, los uniformados sorprendieron a los dos hombres cuando, presuntamente, recibían $500.000 en efectivo, dinero que hacía parte de las exigencias económicas impuestas al conductor. Según las autoridades, el transportador era interceptado durante sus recorridos por las veredas El Palmar, Encenillos y Jamundí. Bajo amenazas con arma de fuego, era obligado a entregar dinero cada semana para poder continuar distribuyendo productos de la canasta familiar en los establecimientos comerciales de la zona. Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego, tres teléfonos celulares —que serán sometidos a análisis forense para establecer si están relacionados con otros hechos delictivos— y una motocicleta que, al parecer, era utilizada para cometer las extorsiones.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, destacó que la captura fue posible gracias a la denuncia de la víctima y al trabajo articulado entre el Gaula, la Fiscalía y la Alcaldía de Girardota. El oficial aseguró que con este procedimiento ya son 114 las capturas por extorsión realizadas en el Valle de Aburrá durante 2026, operaciones que, según la institución, han permitido evitar el pago de más de $17.000 millones exigidos por estructuras criminales a comerciantes, empresarios y ciudadanos. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será un juez de control de garantías quien defina su situación jurídica durante las audiencias preliminares. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, la Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del Gaula o de la línea de emergencia 123, recordando la campaña institucional “Yo no pago, yo denuncio”.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la extorsión al transporte de alimentos? Es un delito en el que organizaciones criminales exigen pagos ilegales a transportadores o comerciantes para permitir el paso de mercancías o evitar amenazas y ataques. ¿Quiénes son Los Chatas? Los Chatas son una estructura delincuencial con presencia en municipios del norte del Valle de Aburrá, investigada por delitos como extorsión, narcotráfico y homicidio. ¿Cómo denunciar una extorsión en Colombia? Las víctimas pueden denunciar ante el Gaula de la Policía o del Ejército, la Fiscalía General de la Nación o mediante las líneas oficiales habilitadas para reportar este delito.