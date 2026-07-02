Contraloría prende las alarmas por el financiamiento del Presupuesto General de 2026: faltan $303 billones

La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación de las finanzas públicas del país al advertir que aún faltan $303 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, un monto equivalente al 54,5% del presupuesto total.
De acuerdo con el organismo de control, con corte al 16 de junio de 2026, el Presupuesto General asciende a $555,72 billones, de los cuales se han recaudado $252,68 billones. La brecha restante representa uno de los principales desafíos para garantizar la sostenibilidad fiscal del país durante el próximo año.
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El análisis se basa en la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y en el seguimiento permanente que realiza la entidad sobre la deuda pública.