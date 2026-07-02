Colombia pidió apoyo a la ONU para combatir el uso de drones terroristas

El Gobierno de Colombia le pidió ayuda a la ONU para diseñar estrategias que golpeen el comercio ilegal de drones para los grupos terroristas, que a la fecha han producido cerca de 1.500 ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La petición estuvo en cabeza del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante un viaje de trabajo a Nueva York, Estados Unidos. Allá se reunió con Alexandre Zouev, secretario General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Defensa, en el encuentro también se discutieron estrategias para el combate al narcotráfico transnacional y la minería ilegal.

En cuanto al tema de los drones, Sánchez le solicitó a Zouev asistencia para “fortalecer las estrategias y directrices internacionales para combatir y prevenir la comercialización y empleo de drones con fines ilícitos y continuar mejorando el control a las redes sociales, plataformas digitales y ecosistemas virtuales para evitar que sean usadas de manera indebida, especialmente para aumentar exponencialmente el terror y el pánico, así como el reclutamiento forzado de menores de edad”.