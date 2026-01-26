En un “golpe de suerte”, cogieron al que pretendería meter más de $80 millones de billetes falsos en Sabaneta

Iban a rescatar a un secuestrado que nunca existió y se encontraron con una de las imprentas más grandes de billetes falsos del Valle de Aburrá. Así fue como la Policía Metropolitana llegó hasta el sector Calle Larga, en Sabaneta, donde las autoridades encontraron los insumos para fabricar los billetes de más alta denominación y meterlos en el ecosistema económico de este municipio. “Gracias al accionar de nuestra Policía Metropolitana, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 48 años por el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda”, explicó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, quien destacó que se encontraron más de 80 millones de pesos falsificados.

Cuando los uniformados entraron a la propiedad hallaron un arma de fuego con su respectiva munición, 1.300 rectángulos con características similares a los billetes de 50.000 pesos y 222 más parecidos a los billetes de 100.000 pesos. Para fabricarlos tenían máquinas contadoras de billetes, equipos de luz ultravioleta para verificar que cumplieran con las características, transformadores de voltaje, sustancias químicas y prensas manuales. Y si bien la prioridad era la falsificación de moneda nacional también contaban con los elementos para hacerlo con moneda extranjera, principalmente dólares. De hecho, en este procedimiento se encontraron 75 unidades de billetes falsificados de 100 dólares, lo que equivaldría a 7.500 dólares (28 millones de pesos) que pretendían ingresar al comercio. Entérese: ¿Le enviaron un comprobante de Nequi? Con este truco sabrá si es falso o verdadero

Modus operandi: así pretendían estafar en eventos masivos

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, expresó que la idea de estos billetes era ingresarlos a la economía local durante el pasado fin de semana, aprovechando eventos masivos como el concierto del reguetonero Bad Bunny, y de las fiestas de remate que se iban a realizar en Sabaneta y municipios vecinos después de este evento. “Se pensaban introducir dentro del mercado haciendo uso de compras de elementos de poco valor, el transporte informal, ventas ambulantes, buscando pasar desapercibidos ante la ciudadanía”, explicó el alto oficial sobre la forma de operar de la estructura criminal para la cual trabajaría el capturado.

Guía de prevención: recomendaciones para comerciantes y ciudadanos

Ante esto, tanto desde la Alcaldía de Sabaneta como desde la Policía Metropolitana reiteraron el llamado a la comunidad a estar pendiente del dinero que reciben, verificándolo de manera cuidadosa para evitar ser víctima de los falsificadores. A los comerciantes se les hace también este llamado, principalmente cuando les paguen con billetes de alta denominación objetos de baja cuantía. En cuanto al capturado, este deberá responder ante el juez de control de garantías por el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda, quien definirá si le dicta alguna medida privativa de la libertad.



