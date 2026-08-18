“Se le acabó el reinado a las Farc de Calarcá”: alias La Mona, explosivista de las disidencias y expareja de Primo Gay, se entregó en Briceño

‘La Mona’, excompañera sentimental de Neider Yesid López Uñate, conocido con el alias de Primo Gay, uno de los hombres señalados de integrar la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, se entregó a las autoridades en Briceño, Antioquia, en medio de una operación del Ejército y el CTI de la Fiscalía. La mujer es señalada de cumplir funciones como operadora de drones y explosivista dentro de esta estructura armada. Su sometimiento se produjo en las veredas El Hoyo y El Roblal, donde las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 7 adelantaban operaciones contra el grupo ilegal. Entérese: Insólito: en Briceño se habrían unido reductos de las disidencias con sus antiguos enemigos del Clan del Golfo

El gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, confirmó el resultado y destacó que la entrega se produjo ante la presión de los soldados: “Se le acabó el reinado a las FARC de Calarcá: en Briceño, ante la presión del Ejército, se entregó alias ‘La Mona’ (...) Esta estructura criminal, que era intocable en el gobierno Petro, es la responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, el derribamiento del Black Hawk en Amalfi y el desplazamiento de cientos de familias en el Norte y Nordeste”, señaló Rendón. El Ejército informó que durante la operación también fueron incautados un fusil AK-47, proveedores, más de 950 cartuchos de diferentes calibres y 80 eslabones para munición calibre 7,62 milímetros. Lea también: Así cayó “Max Max”, el terrorista que ponía bombas en atentados ordenados por “Iván Mordisco”

Así operaba el arsenal de la Estructura 36 en Briceño

Entre los principales hallazgos habían tres drones. Según el Ejército, uno estaba destinado a labores de reconocimiento y dos habían sido adaptados para lanzar granadas artesanales. En el lugar fueron encontradas además 30 granadas de 60 milímetros, 25 artefactos explosivos improvisados y siete minas antipersonales. La operación permitió ubicar también una rampa artesanal para el lanzamiento de explosivos, dos balones bomba y más de 100 kilos de explosivos entre R1 y pólvora. Le puede interesar: Camión con ayudas humanitarias al Chocó fue atacado a tiros en Ciudad Bolívar, Antioquia

Las tropas encontraron, además, elementos utilizados para la fabricación de estos artefactos: taladros, pulidoras, baterías de 12 voltios, soldadores, balines y 30 metros de cable de energía. Con estos hallazgos, el Ejército reportó el desmantelamiento de una fábrica artesanal de explosivos que funcionaba en la zona. El gobernador Julián Andrés Rendón sostuvo que la ofensiva militar debe estar acompañada de una política que facilite la salida de quienes decidan abandonar las estructuras armadas: “La propuesta del Centro Democrático de avanzar en una nueva política de sometimiento y de llamar permanentemente a la desmovilización debe ser clave en el inicio de este nuevo gobierno”, afirmó.

Y planteó que esa estrategia permita desmovilizaciones individuales y colectivas, como una alternativa para reducir el número de combatientes y evitar nuevas confrontaciones: “Para evitar mientras sea posible nuevas muertes y dolores, sugeriría respetuosamente que al mismo tiempo se active una estrategia que facilite la desmovilización individual y colectiva de quienes quieran abandonar las armas”, señaló. El gobernador agregó que esa combinación permitiría evitar nuevas confrontaciones y víctimas, mientras la Fuerza Pública continúa actuando contra quienes permanezcan en las estructuras armadas. Siga leyendo: Buscan a tres hombres que llevan varios días desaparecidos en Puerto Triunfo, Antioquia: investigan posible secuestro Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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