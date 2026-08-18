“Se le acabó el reinado a las Farc de Calarcá”: alias La Mona, explosivista de las disidencias y expareja de Primo Gay, se entregó en Briceño

‘La Mona’, excompañera sentimental de Neider Yesid López Uñate, conocido con el alias de Primo Gay, uno de los hombres señalados de integrar la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, se entregó a las autoridades en Briceño, Antioquia, en medio de una operación del Ejército y el CTI de la Fiscalía.
La mujer es señalada de cumplir funciones como operadora de drones y explosivista dentro de esta estructura armada. Su sometimiento se produjo en las veredas El Hoyo y El Roblal, donde las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 7 adelantaban operaciones contra el grupo ilegal.
Entérese: Insólito: en Briceño se habrían unido reductos de las disidencias con sus antiguos enemigos del Clan del Golfo