Capturan a dos sospechosos de asesinato de guardián del Inpec a las afueras de la cárcel de Itagüí

En un operativo relámpago, agentes de la Policía arrestaron a los dos principales sospechosos del asesinato de un guardián del Inpec en inmediaciones de la cárcel de Itagüí durante la mañana de este jueves.
Según informaron las autoridades, la acción se produjo en medio de un plan candado que se desplegó luego de que se tuviera conocimiento del crimen.
En contexto: ¡Atención! Asesinaron a guardián del Inpec a pocos metros de la cárcel de Itagüí
La Policía señaló que los detenidos son dos hombres de 19 y 32 años, quienes fueron seguidos a través de las cámaras de seguridad del municipio de Itagüí, presuntamente cuando intentaban huir.