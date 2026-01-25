Capturan a alias “Guajiro”, presunto integrante del Clan del Golfo y quien sería responsable de la muerte de tres policías en Antioquia

Gracias a un allanamiento en Andes, Suroeste de Antioquia, La Policía logró la captura de Luis Argiro Cossio, alias “Guajiro”, quien según las autoridades era cabecilla del Clan del Golfo en ese y otros municipios tales como Hispania, Jericó, Betania y Jardín.
Lea más: Globo de mecha por poco causa tragedia en Envigado: parte de una cancha sintética se incendió
Según las versiones oficiales, este hombre, oriundo de Uramita, lleva más de 10 años delinquiendo, y sería, presuntamente, el responsable de los homicidios de varios policías en Antioquia, entre ellos el del patrullero Luis Carlos González Bejarano, quien fue asesinado en Andes el 10 de julio de 2025, el del subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona, asesinado en Salgar el 16 de abril del año inmediatamente anterior, y el de otro patrullero en Ciudad Bolívar, quien perdió la vida después de que el vehículo en el que se movilizaba, adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte, fuera atacado.