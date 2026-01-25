Capturan a alias “Guajiro”, presunto integrante del Clan del Golfo y quien sería responsable de la muerte de tres policías en Antioquia

Según las versiones oficiales, este hombre, oriundo de Uramita, lleva más de 10 años delinquiendo, y sería, presuntamente, el responsable de los homicidios de varios policías en Antioquia, entre ellos el del patrullero Luis Carlos González Bejarano, quien fue asesinado en Andes el 10 de julio de 2025, el del subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona, asesinado en Salgar el 16 de abril del año inmediatamente anterior, y el de otro patrullero en Ciudad Bolívar, quien perdió la vida después de que el vehículo en el que se movilizaba, adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte, fuera atacado.

Gracias a un allanamiento en Andes, Suroeste de Antioquia, La Policía logró la captura de Luis Argiro Cossio, alias “Guajiro”, quien según las autoridades era cabecilla del Clan del Golfo en ese y otros municipios tales como Hispania, Jericó, Betania y Jardín.

A alias “Guajiro” se suman las capturas de quien sería su escolta, Rodrigo de Jesús Muñoz Heredia alias “El Mono”, y de dos mujeres: Hasbleidy Posada González alias “Nicol”, y Valentina Posada González alias “Carla”, ambas, de acuerdo con la Policía, encargadas de la recolección de dinero producto de las extorsiones en esta subregión del departamento.

“Este resultado debilita de manera significativa el accionar del Clan del Golfo en los municipios de Andes, Hispania, Jericó, Betania y Jardín, y contribuye a la reducción de homicidios y extorsiones en la región”, dijo el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, Comandante de Policía Antioquia.

Cabe aclarar que mientras los uniformados realizaban los operativos, fueron atacados con disparos y granadas de fragmentación. No se reportaron heridos.

Entre los elementos incautados a los criminales, había 2 fusiles, 1 pistola 9 milímetros, 368 cartuchos de diferente calibre, 5 celulares, 1 radio de comunicación y varios fusiles y proveedores.

En 2025, 44 policías fueron asesinados en Antioquia.