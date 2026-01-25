Globo de mecha por poco causa tragedia en Envigado: parte de una cancha sintética se incendió

En la tarde de este domingo 25 de enero, un globo de mecha por poco causa una tragedia en Envigado, al Sur del Valle de Aburrá. Era la 1:16 p.m. cuando en la Línea Única de Emergencias del municipio se reportó un incendio en una de las canchas sintéticas del Polideportivo Sur, producto de la caída de un gran globo.
Una vez se avisó sobre la conflagración, el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Envigado acudió al sitio y controló las llamas en el pasto sintético que poco a poco se iban expandiendo. Por fortuna, ninguna persona resultó herida, sin embargo, sí hubo afectaciones en la cancha que posteriormente evaluaron la Administración Municipal y el Índer. A su vez, hizo presencia la Oficina de Gestión de Riesgo, quienes se encargaron de las medidas preventivas correspondientes.