x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Con operativos en Medellín y Cali, desmantelaron red acusada de tráfico de migrantes desde Nariño hasta Urabá

Con apoyo de agencias de EE. UU., la Fiscalía capturó en Medellín y Cali a cinco personas acusadas de mover al menos 114 migrantes desde Nariño hasta Urabá en dos años. Así operaba la red y qué delitos enfrentarán los detenidos.

  • Cae banda dedicada al tráfico de migrantes entre Nariño y Urabá. Fotografía cortesía Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía General de la Nación
    Cae banda dedicada al tráfico de migrantes entre Nariño y Urabá. Fotografía cortesía Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía General de la Nación
Colprensa
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

Al menos cinco personas fueron detenidas y señaladas de pertenecer a una red dedicada al tráfico de migrantes y a quienes se les atribuyó el traslado de 114 personas a lo largo de dos años, informó la Fiscalía.

Le recomendamos: Así operaba la red que entregaba cédulas y pasaportes colombianos a migrantes venezolanos

Los detenidos, Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliécer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón, fueron imputados del delito de tráfico de migrantes, por parte de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Los extranjeros, de países como Pakistán, Nepal, Togo, Guinea, Senegal, Ghana, Congo, Camerún, Sierra Leona, Bangladesh, Haití, Cuba y República Dominicana, ingresaban a territorio colombiano por la frontera con Brasil, eran trasladados vía fluvial hasta Nariño y allí eran contactados por esta estructura criminal que los trasladaba en buses de servicio público hasta la frontera con Panamá.

Según las autoridades, Álvarez y Chalarca se encargaban de conseguir los buses y coordinar los trayectos; Muñoz y Jaramillo eran los conductores de los vehículos de servicio público utilizados para el traslado de los extranjeros, mientras que García era el encargado de la logística del viaje y de evitar que los migrantes se relacionarán con terceros o se bajarán de los buses.

Los arrestos se realizaron en operativos adelantados por la parte de la Fiscalía y Dijin en Medellín, Cali y Palmira, en el marco de una labor de cooperación con las agencias estadounidenses de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En otras noticias: EE. UU. pinta de negro el muro de la frontera con México para que se caliente y sea más difícil para los migrantes escalarlo

¿Cuántos migrantes fueron trasladados por la red desmantelada?
Según la Fiscalía, al menos 114 personas de Asia y África fueron movilizadas en dos años.
¿Qué delitos enfrentarán los capturados por tráfico de migrantes?
Fueron imputados por tráfico de migrantes, un delito que puede acarrear penas de prisión y multas.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida