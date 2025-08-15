En un solo día encontraron 80 caracoles africanos gigantes en el Norte de Antioquia

En medio de un operativo de control, las autoridades ambientales capturaron 80 caracoles africanos gigantes en la subregión del Norte antioqueño.
Según precisó Corantioquia, el hallazgo de estos peligrosos individuos de esa especie invasora se produjo en el municipio de Gómez Plata, como parte de una jornada de capacitación y protección del medio ambiente.
Además de reproducirse con facilidad, esta especie, de nombre científico Lissachatina fulica, es considerada como de alta peligrosidad, sobre todo por portar agentes patógenos para los seres humanos.