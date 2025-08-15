En un solo día encontraron 80 caracoles africanos gigantes en el Norte de Antioquia

En medio de un operativo de control, las autoridades ambientales capturaron 80 caracoles africanos gigantes en la subregión del Norte antioqueño. Según precisó Corantioquia, el hallazgo de estos peligrosos individuos de esa especie invasora se produjo en el municipio de Gómez Plata, como parte de una jornada de capacitación y protección del medio ambiente. Le puede interesar: Ojo: el caracol africano ya invadió ocho municipios del Oriente antioqueño Además de reproducirse con facilidad, esta especie, de nombre científico Lissachatina fulica, es considerada como de alta peligrosidad, sobre todo por portar agentes patógenos para los seres humanos.

“El caracol gigante africano es una amenaza para los ecosistemas, la agricultura y la salud pública, ya que puede portar parásitos perjudiciales para los humanos”, alertó Corantioquia, desde donde se advirtió que se mantiene la alerta en otros municipios como Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe, desde donde también se han recibido reportes de la presencia de ese caracol en zonas rurales. A propósito de esta jornada, la autoridad ambiental hizo un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones en caso de toparse con esos animales, empezando por nunca tocarlos con las manos desnudas ni tener contacto directo con ellos. Siga leyendo: ¡Alerta en Colombia! Lluvias disparan plaga del caracol gigante africano Dado este caso, la recomendación de las autoridades es lavar con abundante agua y jabón la zona expuesta y acudir al médico de inmediato.

De igual manera, Corantioquia señaló que, en caso de deber recolectarlos, la indicación principal es usar siempre guantes desechables y tapabocas, poniendo los caracoles en un recipiente plástico con tapa que tenga una mezcla de agua con sal concentrada. Luego de que el animal sea puesto allí, la recomendación es esperar a que pasen por lo menos cinco horas y esperar para que estén muertos, para luego enterrarlos en un hueco en la tierra aún dentro de esos recipientes con el líquido salino. Siga leyendo: Un peligroso cangrejo gringo y una rana fugada hace 40 años lideran el cartel de las especies invasoras en Antioquia Dado la peligrosidad de los parásitos que contienen esos caracoles, la recomendación es también desechar de inmediato los guantes y tapabocas que hayan sido empleados.

Corantioquia recordó además que en caso de ver cualquiera de estos ejemplares la recomendación principal es ponerse en contacto con las autoridades ambientales.