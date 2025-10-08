x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 9 de octubre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 4 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

TRISTEZA COLECTIVA POR LAS VÍCTIMAS EN BELLO

En la mañana de ayer, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, barrio La Cumbre, en Bello, se realizaron los primeros sepelios de las 19 víctimas de la avalancha del jueves. Ahora el drama es de las familias por sus 24 parientes desaparecidos.

HACE 50 AÑOS:

MÁS FOMENTO TURÍSTICO PIDE LA CNT AL SECTOR PRIVADO

Que el sector privado está en mora de comprometerse de lleno en el fomento de la economía turística del país, dijo ayer Eduardo Ossio Carbonell, gerente de la Corporación Nacional de Turismo al clausurar el Primer Encuentro Turístico Nacional en Santa Fe de Antioquia.

