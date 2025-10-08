Un día como hoy 9 de octubre

TRISTEZA COLECTIVA POR LAS VÍCTIMAS EN BELLO

En la mañana de ayer, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, barrio La Cumbre, en Bello, se realizaron los primeros sepelios de las 19 víctimas de la avalancha del jueves. Ahora el drama es de las familias por sus 24 parientes desaparecidos.