Cayó presunto responsable de ataque en Urabá que dejó un muerto y un bebé herido en 2017

Un juez de control de garantías ordenó en los últimos días una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Luis Eduardo Vásquez Bedoya, señalado como presunto responsable de un ataque con arma de fuego ocurrido el 7 de marzo de 2017 en el municipio de San Juan de Urabá, en el norte de Antioquia. Según la información difundida por el medio regional Nación Paisa, la Fiscalía le imputa delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todos con circunstancias de agravación punitiva. De acuerdo con el expediente judicial, los hechos se produjeron en vía pública del barrio Centro San Pedro, cuando la víctima, un hombre de 33 años, fue atacada a tiros por dos individuos que se desplazaban en motocicleta y que, tras disparar, huyeron del lugar. En el suceso también resultó herido el sobrino del fallecido, un bebé de dos meses, que recibió un impacto de bala en la cabeza que puso en grave riesgo su vida.

Ataque ocurrido en 2017 y reactivación del caso

El ataque se remonta al 7 de marzo de 2017, en un contexto en el que la subregión de Urabá ya registraba la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a la extorsión, como el denominado Clan del Golfo, con fuerte implantación en zonas costeras del golfo de Urabá. Si bien en este caso concreto las autoridades no han atribuido públicamente la autoría a un grupo armado organizado, el modus operandi —sicarios en motocicleta que abren fuego en vía pública— coincide con patrones habituales de ataques selectivos en la región. Amplíe la noticia: El Clan del Golfo ya domina el 52% de los municipios de Antioquia Fuentes judiciales citadas por Nación Paisa indican que la investigación permitió vincular a Vásquez Bedoya con el hecho, hasta el punto de que un fiscal de la Seccional Antioquia le imputó cargos por homicidio consumado, tentativa de homicidio y delitos relacionados con armas de fuego. La decisión de imponerle medida de aseguramiento en un centro de reclusión obedece al riesgo de fuga y a la necesidad de garantizar la comparecencia al proceso, así como de proteger a las víctimas y a la comunidad.

Impacto en la población civil y en la infancia

El ataque de San Juan de Urabá se inscribe en una serie de hechos violentos recientes en Colombia en los que menores de edad han resultado muertos o heridos por disparos efectuados en el marco de ataques armados dirigidos contra otras personas. En Barranquilla, por ejemplo, un niño de 12 años falleció a causa de una bala perdida en medio de un ataque sicarial, caso en el que la Policía capturó a dos presuntos responsables tras activar un plan candado y recuperar el arma de fuego y la motocicleta utilizadas. En relación con ese hecho, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, subrayó el compromiso institucional con la protección de la infancia, al afirmar que “lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia barranquillera. Reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la protección de la vida, especialmente la de nuestros niños, niñas y adolescentes”, en alusión a la necesidad de reforzar las acciones preventivas y de investigación frente a la violencia armada en entornos urbanos. Aunque se trata de episodios distintos y geográficamente alejados, tanto el ataque de San Juan de Urabá como los casos recientes en la Costa Caribe evidencian la vulnerabilidad de la población menor de edad ante la utilización de armas de fuego en contextos de disputas criminales o ajustes de cuentas. Organismos internacionales y nacionales han advertido de forma reiterada sobre el riesgo que suponen estas dinámicas para los derechos de la infancia, en particular el derecho a la vida, a la integridad personal y a crecer en entornos seguros. En otras noticias: ¿Qué hay detrás del choque entre el Gobierno Petro y líderes de Urabá por una antigua hacienda del paramilitarismo?

Respuesta institucional y proceso judicial

En el caso de San Juan de Urabá, la Fiscalía General de la Nación sostiene que existen elementos de prueba suficientes para vincular a Luis Eduardo Vásquez Bedoya con la planificación y ejecución del ataque ocurrido en 2017. De acuerdo con Nación Paisa, la medida de aseguramiento en centro carcelario implica que el procesado permanecerá privado de libertad mientras avanza la investigación y se define la eventual acusación formal ante un juez de conocimiento. La utilización de la medida de aseguramiento, contemplada en el ordenamiento penal colombiano, busca evitar interferencias en la recolección de pruebas, impedir la reiteración de conductas delictivas y garantizar la seguridad de las personas que puedan comparecer como testigos en el juicio. En otros procesos recientes por ataques armados, como el registrado en Dosquebradas (Risaralda), la Policía activó planes candado que permitieron capturar a sospechosos y ponerlos a disposición de la Fiscalía para la eventual imputación de cargos por homicidio y porte ilegal de armas. El desarrollo de este tipo de procesos es seguido de cerca por las comunidades afectadas, que demandan resultados concretos en términos de justicia y reparación. En diferentes municipios del país, la ciudadanía ha expresado su preocupación por el aumento de homicidios cometidos con armas de fuego y ha reclamado una respuesta coordinada entre la Policía, la Fiscalía y las autoridades locales para reforzar la prevención, mejorar la investigación criminal y frenar la impunidad. Lea también: Persiste el reclutamiento forzado de menores en Colombia: 257 casos en 2025 La resolución judicial que ordena el aseguramiento de Luis Eduardo Vásquez Bedoya representa un paso relevante en la clarificación de los hechos ocurridos en 2017 en San Juan de Urabá. A la espera de que avance la etapa procesal y se practiquen nuevas pruebas, el caso vuelve a situar en primer plano el desafío de reducir la violencia armada y de proteger de manera efectiva a las personas más vulnerables, en particular a los menores de edad, en territorios marcados por la presencia de estructuras criminales y economías ilícitas.

Bloque de preguntas y respuestas