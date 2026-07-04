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Enviaron a la cárcel a presunto coordinador de homicidios del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

Un juez envió a prisión a Juan David Pineda Vargas, acusado por la Fiscalía de coordinar múltiples actividades delictivas en Zaragoza, El Bagre y otras poblaciones del Bajo Cauca antioqueño, como el secuestro y asesinato de un hombre en 2024.

  • Las autoridades judicializaron a presunto cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca por secuestro y homicidio. FOTO: VIDEO DE LA FISCALÍA
    Las autoridades judicializaron a presunto cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca por secuestro y homicidio. FOTO: VIDEO DE LA FISCALÍA
El Colombiano
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hace 1 hora
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La ofensiva judicial contra el Clan del Golfo en Antioquia dejó un nuevo resultado con la judicialización de Juan David Pineda Vargas, señalado integrante de esa organización criminal y quien, según la Fiscalía General de la Nación, habría escalado hasta convertirse en uno de los principales cabecillas urbanos de la estructura en el Bajo Cauca antioqueño.

El caso que más compromete al procesado ocurrió el 5 de agosto de 2024 en la vereda Cacales, zona rural de El Bagre. De acuerdo con la investigación, un grupo de hombres armados llegó hasta una vivienda y privó de la libertad a un hombre, quien posteriormente fue trasladado al sector conocido como La Arenosa.

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Según el expediente, la víctima fue amarrada de manos y golpeada mientras los agresores intentaban obligarla a entregar información sobre una estructura criminal rival. Al no obtener los datos que buscaban, los presuntos responsables la llevaron a otro sitio y le dispararon cuando permanecía completamente indefensa.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que, tras el homicidio, Pineda Vargas presuntamente tomó varias fotografías del cadáver para enviarlas a los máximos mandos del Clan del Golfo como evidencia de que la orden criminal había sido cumplida. El cuerpo de la víctima fue encontrado un día después, el 6 de agosto de 2024.

Las investigaciones indican que Juan David Pineda Vargas ingresó al Clan del Golfo como sicario durante 2024 y que, meses después, fue nombrado cabecilla urbano en el municipio de El Bagre.

En ese rol, la Fiscalía sostiene que asumió la coordinación de homicidios selectivos, secuestros, cobros extorsivos, tráfico de estupefacientes y actividades relacionadas con la extracción ilícita de minerales. Además, habría sido el encargado de recopilar información sobre los movimientos de la fuerza pública en municipios como El Bagre, Zaragoza y otras poblaciones del Bajo Cauca.

Durante las audiencias, el fiscal del caso aseguró que el hoy procesado ejecutaba homicidios bajo las órdenes de otros mandos de la organización y que posteriormente asumió mayores responsabilidades dentro de la estructura criminal.

Con base en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Pese a las evidencias presentadas por el ente acusador, Pineda Vargas no aceptó su responsabilidad en los hechos.

No obstante, un juez de control de garantías consideró que existían suficientes elementos para imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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