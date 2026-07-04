Francia eliminó a Paraguay con gol de Kylian Mbappé y ya está en cuartos de final del Mundial

Sin que le sobrara nada, Francia superó este sábado la muralla defensiva de Paraguay, al que venció 1-0 en Filadelfia, y avanzó a cuartos de final del Mundial, donde le espera Marruecos.

Kylian Mbappé, inseparable de su romance con el gol y de la cacería a Lionel Messi, explotó en mil pedazos el cerrojo albirrojo con un solitario gol desde el punto blanco en el minuto 70.

Su séptima anotación, que lo iguala con el astro argentino en la artillería de Norteamérica 2026, permitió que los grandes favoritos al título se citen con los Leones del Atlas el jueves en Foxborough, cerca de Boston, por el pase a la semifinal.

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La selección marroquí, que venció más temprano al coanfitrión Canadá (3-0) en Houston, cayó ante los Bleus en las semis de Catar 2022, en la mejor participación de un equipo africano en una Copa del Mundo.

El Paraguay que dirige Gustavo Alfaro vendió muy cara la derrota en su regreso a la cita máxima del fútbol, en la que no decía presente desde 2010.

Demostró que haber eliminado a Alemania en dieciseisavos fue de todo menos casualidad, pero su falta de aspiraciones ofensivas deja a Sudamérica con apenas tres representantes en liza: Argentina, Brasil y Colombia.

El entrenador argentino supo desactivar durante casi todo el partido el explosivo tridente Mbappé-Olise-Dembélé, autores de once de los quince goles franceses en la Copa del Mundo 2026.

Pero el desequilibrio del revulsivo Désiré Doué, derrumbado en el área por Diego Gómez, hizo volar por los aires las aspiraciones de los albirrojos de tumbar a otro gigante en Estados Unidos.

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