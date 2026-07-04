¿Un depredador de mujeres? Autoridades revelan detalles del presunto feminicida británico

La investigación por el presunto feminicidio de Natalia Villalba, ocurrido en el norte de Bogotá, tomó un nuevo rumbo tras la reclusión del ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith, luego de que la Fiscalía General de la Nación ampliara las pesquisas para establecer si el extranjero estaría relacionado con otros hechos violentos y posibles víctimas en la capital del país.

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De acuerdo con el expediente judicial cuyos apartes fueron citados por la Revista Semana, los investigadores adelantan verifican un eventual historial de agresiones recurrentes del procesado, quien enfrenta cargos por feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que Foster habría intentado construir una coartada antes del crimen. El 31 de mayo de 2026, 18 días antes del homicidio, envió una comunicación a una entidad bancaria del Reino Unido en la que aseguró haber sido drogado, golpeado y secuestrado en Colombia, además de afirmar que presenció un asesinato. Sin embargo, los investigadores concluyeron que esa versión hacía parte de una estrategia para justificar sus movimientos y los retrasos en los pagos de los alojamientos que ocupaba en Bogotá.