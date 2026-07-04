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¿Un depredador de mujeres? Autoridades revelan detalles del presunto feminicida británico

El extranjero enfrenta una acusación de feminicidio en el caso de Natalia Villalba, ocurrido en Bogotá.

  • El británico Matthew Ashley Foster Smith es investigado por el feminicidio de Natalia Villalba. Fotos. Redes sociales
    El británico Matthew Ashley Foster Smith es investigado por el feminicidio de Natalia Villalba. Fotos. Redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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La investigación por el presunto feminicidio de Natalia Villalba, ocurrido en el norte de Bogotá, tomó un nuevo rumbo tras la reclusión del ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith, luego de que la Fiscalía General de la Nación ampliara las pesquisas para establecer si el extranjero estaría relacionado con otros hechos violentos y posibles víctimas en la capital del país.

Siga leyendo: Compañero de británico acusado por crimen de Natalia Villalba dice que despertaba “como drogado” y con dolores compatibles con abuso

De acuerdo con el expediente judicial cuyos apartes fueron citados por la Revista Semana, los investigadores adelantan verifican un eventual historial de agresiones recurrentes del procesado, quien enfrenta cargos por feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que Foster habría intentado construir una coartada antes del crimen. El 31 de mayo de 2026, 18 días antes del homicidio, envió una comunicación a una entidad bancaria del Reino Unido en la que aseguró haber sido drogado, golpeado y secuestrado en Colombia, además de afirmar que presenció un asesinato. Sin embargo, los investigadores concluyeron que esa versión hacía parte de una estrategia para justificar sus movimientos y los retrasos en los pagos de los alojamientos que ocupaba en Bogotá.

La reconstrucción del caso señala que Natalia Villalba había alquilado un apartamento en Chapinero desde el 13 de junio. Los registros del edificio muestran que Foster ingresó al inmueble el 18 de junio a las 10:40 de la mañana y abandonó el lugar tres horas después con ropa diferente y una bolsa plástica. Una empleada del edificio declaró que del paquete escurría un líquido, situación que obligó al extranjero a limpiar el piso.

Según la Fiscalía, el acusado golpeó a la víctima en la cabeza hasta causarle la muerte, ocultó el cuerpo dentro de una maleta bajo la ducha del baño y se llevó el teléfono celular para eliminar los registros de comunicación entre ambos. El cadáver fue encontrado cinco días después por personal de aseo.

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El proceso judicial también incorporó una predenuncia por un presunto abuso sexual ocurrido en mayo de 2026. Un ciudadano extranjero que compartió alojamiento con Foster aseguró que en varias ocasiones despertó después de dormir más de 15 horas, con mareos, sensación de haber sido drogado y dolor en la zona perianal. Además, manifestó que el procesado dedicaba largas jornadas a revisar perfiles en aplicaciones de citas y que se expresaba sobre las mujeres con un lenguaje de odio.

Con estos nuevos elementos, la Fiscalía busca establecer si el ciudadano británico podría estar vinculado a otros hechos delictivos cometidos durante su permanencia en Bogotá desde marzo de este año.

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