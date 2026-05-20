A la cárcel Víctor Alfonso Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, por presuntamente dar coimas en contratos

En el marco del proceso penal contra el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntos hechos de corrupción, el Juzgado 56 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá confirmó que impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el funcionario.
Gamboa Chaparro afronta un expediente por cargos de concusión y prevaricato por acción, relacionados con la construcción de una mansión en la vereda Sábanas.
El proyecto, avaluado en 6 millones de dólares, tuvo problemas de trámites de la licencia ambiental y de construcción que frenaron su avance desde 2021.
De acuerdo con la investigación, el alcalde habría exigido una comisión del 20% a un contratista a cambio de adjudicarle un contrato de renovación urbana. Todo quedó registrado en llamadas que fueron grabadas y entregadas a la Fiscalía.