A la cárcel Víctor Alfonso Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, por presuntamente dar coimas en contratos

De acuerdo con la investigación, el alcalde habría exigido una comisión del 20% a un contratista a cambio de adjudicarle un contrato de renovación urbana. Todo quedó registrado en llamadas que fueron grabadas y entregadas a la Fiscalía.

El proyecto, avaluado en 6 millones de dólares, tuvo problemas de trámites de la licencia ambiental y de construcción que frenaron su avance desde 2021.

Gamboa Chaparro afronta un expediente por cargos de concusión y prevaricato por acción, relacionados con la construcción de una mansión en la vereda Sábanas.

En el marco del proceso penal contra el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá) , Víctor Alfonso Gamboa Chaparro , por presuntos hechos de corrupción, el Juzgado 56 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá confirmó que impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el funcionario.

Las llamadas son con Victoria Solarte, representante de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., la firma que impulsa el proyecto.

“Yo he hablado con el abogado, le he dado instrucciones a Juan Camilo y quería hacerlo directamente contigo. Son dos inspectores, Control Urbano, Planeación y Corpoboyacá. Lo que nosotros planteamos es que manejáramos un 20% del total del valor de la licencia para poderlo sacar adelante”, le dijo el alcalde a Solarte, el 4 de mayo de 2026.

En la misma comunicación, detalló cómo se distribuiría esa plata: “El valor total del 20% de la licencia. ¿Te parece? Se distribuiría de la siguiente forma: inspectores 5%, Control Urbano 5%, y 10% el tema de Corpoboyacá y Planeación”.

Solarte le dijo que lo pensaría, pero al día siguiente ya estuvo segura de su decisión: “Definitivamente, no me siento cómoda, no estoy tranquila, siento que va en contra de mis valores, de lo que me enseñaron mis papás, no quiero que procedamos así”.

Gamboa contestó: “Yo te entiendo perfectamente, pero son demasiadas cosas encima. Lo único que nosotros hemos pretendido hacer es resolver ese problema. No veo otro camino que bregar a ayudar al equipo”.

Pero ahí no terminó. Víctor Alfonso Gamboa Chaparro volvió a llamar a Solarte el 6 de mayo de 2026 para “arrepentirse” por haberle propuesto la coima.

“Yo estoy es construyendo un proyecto político de largo aliento, juicioso (...). Lo que tú me dijiste me puso a pensar mucho, frente a los principios éticos y la formación de uno, yo estoy es de razonero, de mandadero, ayudando a sacar adelante el proyecto tuyo. Yo, siguiendo tus palabras, no voy a interferir en nada”, dijo.

Hasta el momento, Gamboa insiste en que fue víctima de una trampa de los constructores y que él es inocente.

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