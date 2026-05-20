A propósito de Yulixa Toloza: tenga en cuenta esta información si piensa hacerse una cirugía

En medio de la conmoción por el caso de Yulixa Toloza —quien murió en medio de una cirugía plástica en un establecimiento de dudosa procedencia en Bogotá—, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) encendió las alarmas frente al aumento de procedimientos estéticos realizados en sitios clandestinos y sin las condiciones mínimas de seguridad médica. La entidad hizo un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución antes de someterse a cirugías como liposucciones y otros tratamientos invasivos. La advertencia surge luego de conocer el caso de Toloza, así como con otras intervenciones practicadas en viviendas particulares y establecimientos no habilitados para la atención en salud. Según la SCCP, estos lugares carecen de protocolos adecuados y representan un riesgo grave para la vida de los pacientes. Le puede interesar: Caso Yulixa Toloza salpica a otro centro estético en Bogotá: habla su dueña cubana. La organización médica señaló que muchos procedimientos promocionados bajo nombres como “lipólisis láser”, “lipo sin dolor” o cirugías de “rápida recuperación” son, en realidad, intervenciones quirúrgicas invasivas. Aunque se presenten como tratamientos simples o ambulatorios, requieren controles estrictos, monitoreo constante y personal especializado.

La SCCP explicó que una liposucción, independientemente de la tecnología utilizada, debe practicarse únicamente en instituciones de salud habilitadas. Además, recordó que este tipo de cirugía exige valoración médica previa, manejo adecuado del dolor, capacidad de respuesta ante emergencias y seguimiento posterior al procedimiento. Entre las principales irregularidades detectadas por las autoridades sanitarias y el personal médico se encuentran el uso de sedación sin supervisión profesional, la ausencia de controles clínicos y la aplicación de sustancias no autorizadas. Estas prácticas pueden derivar en infecciones severas, deformidades permanentes, trombosis, embolias e incluso la muerte.

“La cirugía plástica debe realizarse bajo condiciones estrictas de seguridad, con personal entrenado y en instituciones habilitadas. Ningún procedimiento estético está exento de riesgos”, afirmó la presidenta de la SCCP, Damaris Romero Chamorro, al insistir en la importancia de verificar quién realiza la intervención y en qué lugar se llevará a cabo. Ante este panorama, la SCCP presentó cinco recomendaciones fundamentales para quienes estén considerando someterse a una cirugía estética. La primera consiste en verificar la formación y certificación del profesional encargado del procedimiento, confirmando que esté registrado en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS) y autorizado para ejercer. La segunda recomendación es confirmar que la cirugía se realizará en una clínica o institución habilitada por las autoridades sanitarias. La sociedad advirtió que ningún procedimiento quirúrgico debe practicarse en apartamentos, consultorios improvisados o lugares sin capacidad de respuesta médica frente a una emergencia.