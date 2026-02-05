¡Se salvaron de milagro! Chiva casi se va por un abismo de Urrao

Tremendo susto se vivió en zona rural del municipio de Urrao, en el suroeste antioqueño, luego de que un bus tipo escalera o “chiva” sufriera un accidente que casi se convierte en tragedia. Según comentaron los ocupantes y los medios locales, el hecho ocurrió en el sector del Alto de Orobugo. Allí, el vehículo de transporte público se salió de la vía y quedó peligrosamente inclinado al borde de un precipicio, lo que generó pánico ante la posibilidad de que cayera al abismo. Por fortuna, la “chiva” logró sostenerse en la carretera y no se produjo la caída, evitando una tragedia mayor. Según narró una de las ocupantes, en la “chiva” solo se movilizaban a esa hora dos pasajeros, los ayudantes y el conductor, quienes salieron relativamente ilesos del vehículo antes de que este pudiera caer. Lea también: Alerta por cilindro bomba en la mitad de la vía entre Dabeiba y Mutatá, Antioquia La causa del accidente podría haber sido el lamentable estado de la vía, pues en los videos compartidos del suceso se observa que esta se encuentra anegada convirtiéndola en un peligroso lodazal.