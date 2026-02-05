x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Se salvaron de milagro! Chiva casi se va por un abismo de Urrao

El vehículo quedó al borde de un precipicio. Mal estado de la vía sería la causa del incidente.

  • Así quedó el camión afectado tras el incidente vial. FOTO: imagen tomada de redes.
    Así quedó el camión afectado tras el incidente vial. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Tremendo susto se vivió en zona rural del municipio de Urrao, en el suroeste antioqueño, luego de que un bus tipo escalera o “chiva” sufriera un accidente que casi se convierte en tragedia.



Según comentaron los ocupantes y los medios locales, el hecho ocurrió en el sector del Alto de Orobugo. Allí, el vehículo de transporte público se salió de la vía y quedó peligrosamente inclinado al borde de un precipicio, lo que generó pánico ante la posibilidad de que cayera al abismo.

Por fortuna, la “chiva” logró sostenerse en la carretera y no se produjo la caída, evitando una tragedia mayor.



Según narró una de las ocupantes, en la “chiva” solo se movilizaban a esa hora dos pasajeros, los ayudantes y el conductor, quienes salieron relativamente ilesos del vehículo antes de que este pudiera caer.

Lea también: Alerta por cilindro bomba en la mitad de la vía entre Dabeiba y Mutatá, Antioquia


La causa del accidente podría haber sido el lamentable estado de la vía, pues en los videos compartidos del suceso se observa que esta se encuentra anegada convirtiéndola en un peligroso lodazal.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida