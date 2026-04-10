¡Ojo! Cierran loma de Envigado por daño en tubo madre, ¿dónde fue exactamente?

Como si fuera algo insólito, los vecinos del barrio Flores de Mayorca vieron cómo “un río” discurría por una de las calles del sector en la mañana de este viernes 10 de abril.

Según trascendió, lo que realmente ocurrió fue la ruptura de un tubo madre sobre la calle 49D Sur con carrera 40A que causó que miles de litros de agua cayeran sobre la vía en dirección hacia la Avenida 43A, muy cerca del centro comercial Mayorca y de la Clínica de la Policía, lo que causó una inundación leve en el sector.

Lea también: Arrecia el invierno: más de 200 personas damnificadas por vendaval en Ituango, norte de Antioquia El asunto causó cierto caos en el barrio, ya que, debido a la ruptura del tubo madre, se levanta el asfalto de la vía. Por fortuna, el asunto no dejó personas heridas.