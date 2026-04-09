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Arrecia el invierno: más de 200 personas damnificadas por vendaval en Ituango, norte de Antioquia

Este jueves avanzaba el censo para determinar el tipo de ayudas necesarias, tras la emergencia que dejó 60 casas destechadas.

  • Mas de doce veredas de Ituango resultaron afectadas por el vendaval. FOTO: CORTESÍA
    Mas de doce veredas de Ituango resultaron afectadas por el vendaval. FOTO: CORTESÍA
  • Algunas casas sufrieron afectaciones menores que han ido siendo reparadas por la misma gente. FOTO: CORTESÍA
    Algunas casas sufrieron afectaciones menores que han ido siendo reparadas por la misma gente. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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En total, 60 familias habían sido censadas al mediodía de este jueves como afectadas por la pérdida de los techos de sus casas, como consecuencia del vendaval que se desató un día antes en el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia.

El coordinador local de Gestión de Riesgo de Desastres, Edinson Aviles, informó que los grupos familiares están compuestos por 205 personas.

El miércoles en la madrugada se presentó en Ituango un fuerte aguacero acompañado de una ventisca tanto en la zona urbana como en un área considerable del sector rural, lo cual ocasionó que muchas casas perdieran parte de sus techos y cubiertas.

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Eso dejó a la intemperie a las familias que habitaban en ellas, de manera que se les mojaron enseres, camas, cobijas, sábanas y otros elementos de hogar. Sin embargo, hasta ahora no ha sido necesaria la evacuación de ninguna de las casas.

“Hay unas en las que se levantó el techo, pero la misma gente ha ido tapando los huecos mientras llegamos con las ayudas”, explicó Aviles.

Algunas casas sufrieron afectaciones menores que han ido siendo reparadas por la misma gente. FOTO: CORTESÍA
Algunas casas sufrieron afectaciones menores que han ido siendo reparadas por la misma gente. FOTO: CORTESÍA

Igualmente, resultaron dañados cultivos de caña y café, dos productos que aseguraban la supervivencia de los habitantes de esta parte de Antioquia.

Entre ese primer día y este jueves los funcionarios de la administración municipal -15 en el área rural y 10 en la zona urbana- realizan el inventario de los daños con el fin de canalizar mejor las posibles ayudas.

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Una dificultad radica en el gran despliegue logístico necesario, pues existen áreas localizadas a más de dos y tres días de camino.

Entre las veredas afectadas están: El Cedral, La Georgia, Las Brisas, Los Sauces, Quebrada del Medio, El Capote, Camelia Baja, Camelia Alta, La Palizada, El Llanón, Chapinero El Turco y La Miranda.

También hubo desprendimientos de tejados en sectores urbanos como: La Plazuela, Pio X, San José, Rancho Largo, Requintadero, Los Galgos, El Naranjo.

Los reportes ya fueron enviados al Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia) con el fin de que determine qué ayudas puede allegar.

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Entre tanto, el Municipio habilitó un albergue en la zona urbana por si acaso se dan nuevas situaciones que requieran brindarles a algunos habitantes hospedaje temporal.

“Mañana (10 de abril) esperamos estarle dando respuesta a la gente con las ayudas”, puntualizó Aviles.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas familias resultaron afectadas?
60 familias, equivalentes a 205 personas.
¿Hubo evacuaciones?
No, hasta ahora no ha sido necesaria la evacuación
¿Qué cultivos resultaron dañados?
Principalmente caña y café, importantes para la subsistencia local.
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