Tragedia en Kenia: 16 niñas murieron y casi 80 resultaron heridas por incendio en un internado

Al menos 16 alumnas murieron y otras 79 resultaron heridas al producirse un incendio en un dormitorio de un pensionado de niñas en Kenia, indicaron este jueves las autoridades.

Por el momento se desconoce el origen del incendio. Tampoco se precisó la edad de las niñas que albergaba este internado educativo. El incendio se produjo antes de la una de la madrugada en la escuela de niñas Utumishi en Gilgil, una ciudad a unos 100 km al norte de Nairobi.

“Tenemos 16 víctimas mortales. Es un incidente muy desgraciado”, dijo a la prensa el ministro de Educación, Julius Migos Ogamba, detallando que hay 79 heridas, de las cuales ocho siguen hospitalizadas.

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Según un corresponsal en el lugar, varios padres se apresuraron aterrados en llegar a la escuela para obtener noticias de sus hijas y se concentraron en el patio del establecimiento.

“Me enteré de la noticia” del incendio “a las 05H00 de la mañana; un amigo me llamó por teléfono, estaba tan preocupada, tan asustada”, declaró a la AFP Mary Chenpndetich, de 38 años, cuya hija Joy es interna en el centro.

“Gracias a Dios está bien”, ya que utilizaba “un dormitorio diferente” del que fue arrasado por las llamas, añadió. Salomé, de 15 años e hija de Margaret Mwangi, también se encontraba en otro dormitorio.