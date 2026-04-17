Vía a Santa Elena: un derrumbe mantiene bloqueado el paso desde Medellín

La vía que conecta a Medellín con el corregimiento de Santa Elena permanece cerrada este viernes 17 de abril debido a un deslizamiento de tierra registrado en la noche anterior. Las autoridades y la concesión a cargo de la carretera pidieron a los ciudadanos tomar rutas alternas mientras se adelantan las labores para remover el material y restablecer la movilidad.
El cierre se presenta a la altura del kilómetro 11+200, en el sector conocido como Mirador de Santa Elena, uno de los puntos más transitados de este corredor vial. De acuerdo con la concesión Túnel Aburrá Oriente, la emergencia se originó hacia las 11:12 p.m. del jueves 16 de abril, cuando se reportó el desprendimiento de material sobre la vía.