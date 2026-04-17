Vía a Santa Elena: un derrumbe mantiene bloqueado el paso desde Medellín

La vía que conecta a Medellín con el corregimiento de Santa Elena permanece cerrada este viernes 17 de abril debido a un deslizamiento de tierra registrado en la noche anterior. Las autoridades y la concesión a cargo de la carretera pidieron a los ciudadanos tomar rutas alternas mientras se adelantan las labores para remover el material y restablecer la movilidad. El cierre se presenta a la altura del kilómetro 11+200, en el sector conocido como Mirador de Santa Elena, uno de los puntos más transitados de este corredor vial. De acuerdo con la concesión Túnel Aburrá Oriente, la emergencia se originó hacia las 11:12 p.m. del jueves 16 de abril, cuando se reportó el desprendimiento de material sobre la vía.

Desde entonces, el paso permanece completamente restringido en ambos sentidos, afectando tanto a quienes se desplazan hacia el corregimiento como a quienes buscan salir de esta zona rural de Medellín hacia el área urbana. Lea más: Corre Mi Tierra Medellín-2026: conozca los cierres viales y también cómo será la carrera Durante la madrugada de este viernes, la concesión realizó varios reportes confirmando que la situación no había sido superada. A las 4:16 a.m. se informó inicialmente que continuaba el cierre total por las condiciones del terreno. Posteriormente, a las 5:33 a.m. y a las 7:58 a.m., se reiteró que no había cambios en la situación y que persistía la restricción en el mismo punto.

Deslizamiento vía Santa Elena. Foto: Camilo Suárez

Más adelante, hacia las 8:30 a.m., en el reporte general del estado de las vías, se confirmó nuevamente que la vía a Santa Elena seguía cerrada en el kilómetro 11+200, sin una hora estimada para su reapertura. La situación fue ratificada en nuevas actualizaciones al mediodía, específicamente a las 12:00 p.m. y 12:32 p.m., en las que se insistió en que el cierre continúa vigente. Entérese: Atención: abren la avenida El Poblado tras un mes de obras por “cráter” en la vía

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y evitar acercarse al sector afectado para no quedar atrapados en el cierre. Además, se insistió en la importancia de seguir únicamente la información oficial para evitar contratiempos. En otras noticias: El Siata advierte que las lluvias no pararán en Medellín hasta mediados de abril Como rutas alternas, la concesión sugirió tomar la variante Las Palmas y, desde allí, acceder a Santa Elena a través de las veredas Pantanillo o Perico. Estas vías se convierten, por ahora, en las principales opciones para garantizar la movilidad entre la ciudad y el corregimiento.

Cierre vial en Santa Elena por deslizamiento. Foto: Camilo Suárez

Hasta el momento no se ha informado un tiempo estimado para la reapertura, ya que las condiciones del terreno y el volumen del material desprendido determinarán la duración de las labores de limpieza y estabilización. Conozca también: Nuevo metrocable de San Antonio de Prado llegaría de la mano con una línea de Metroplús: así se articularían Bloque de preguntas y respuestas: