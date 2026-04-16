Nuevo metrocable de San Antonio de Prado llegaría de la mano con una línea de Metroplús: así se articularían

La idea de la construcción del metrocable en San Antonio de Prado es que este sea la base de una reestructuración del transporte público en las zonas de influencia de este megaproyecto. La idea es implementar un sistema de Metroplús en dos corredores estratégicos de este metrocable, con el fin de contar con un sistema articulado fortalecido en esta parte del sur del Valle de Aburrá.
El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, indicó que “esto también contempla una conexión futura de la centralidad de San Antonio de Prado a través de un corredor BTR (Bus de Tránsito Rápido)”.
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