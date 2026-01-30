Así fue como en menos de 5 horas mataron a 5 personas en el Suroeste antioqueño

Una madrugada de terror vivieron las comunidades rurales del Suroeste antioqueño este jueves, luego de que dos ataques armados casi simultáneos dejaran un saldo de cinco personas asesinadas en los municipios de Tarso y Andes. Los hechos, ocurridos en un lapso inferior a cinco horas, confirman la compleja situación de orden público que atraviesa la subregión debido a las disputas territoriales de grupos armados ilegales. Puede leer: Hombre que asesinó a un carnicero en Caldas y lo grabó todo con su propio celular no aceptó los cargos de la Fiscalía

Triple homicidio en Tarso: sacados de sus casas y fusilados

El primer hecho se registró en la vereda El Cedro, ubicada a unos 50 minutos del casco urbano de Tarso. Según los reportes oficiales, hombres armados incursionaron en la zona y obligaron a tres personas —dos hombres y una mujer— a salir de sus viviendas. Las víctimas fueron conducidas hasta la placa polideportiva del sector, donde fueron ultimadas con armas de fuego. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer que hasta hace siete meses se desempeñó como presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vered,. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, indicó que la principal hipótesis apunta a una confrontación armada por el control territorial entre el Clan del Golfo y un grupo de delincuencia común conocido como “Los Pachecos”, que tiene injerencia criminal entre Tarso, Jericó y Pueblorrico.

En Andes los sacaron de un velorio

Casi de manera paralela, la violencia golpeó al corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Andes. En el sector conocido como Zamora, un grupo de entre 10 y 15 hombres armados interrumpió un velorio que se llevaba a cabo por una persona fallecida por causas naturales.

Siga leyendo: Condenaron a un joven que mató a un hombre en Medellín por robarle la bicicleta Los armados identificaron a dos hombres que asistían a las exequias, los sacaron del lugar y los asesinaron a disparos en la vía pública. De acuerdo con las primeras investigaciones, este doble homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas interno del Clan del Golfo. El coronel Muñoz explicó que, al parecer, el crimen se derivó de una disputa por un dinero producto de rentas ilícitas que se habría perdido o no fue reportado a los cabecillas de la organización.

Ola de violencia en el Suroeste no es nueva

Estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de una ola de violencia que se ha recrudecido desde el año pasado. El municipio de Andes, en particular, viene de cerrar el 2025 con cifras históricas de criminalidad, registrando un aumento del 300% en los homicidios y superando las 60 muertes violentas, un récord que no se veía en este siglo.