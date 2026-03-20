Golpe al Clan del Golfo en Antioquia: cayó alias Máquina en combates en Frontino

El Ejército se metió en una zona que es considerada como un baluarte del Clan del Golfo en el occidente antioqueño y en un enfrentamiento en el área rural de Frontino dio de baja en las últimas horas a uno de los cabecillas de esa agrupación ilegal en esa área.
Se trata de alias Máquina, quien era un reconocido como jefe del ala militar de esa organización y quien habría participado en un ataque que dejó tres soldados heridos en el corregimiento de Musinga, del mencionado municipio, en septiembre de 2025.
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En los enfrentamientos protagonizados por efectivos del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 General Pedro Justo Berrío de la Cuarta Brigada, también capturaron a alias Jhony Rivera, presunto integrante de la comisión armada del Clan, que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, EGC.