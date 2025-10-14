El algoritmo que enferma: redes sociales y celulares agravan la crisis de salud mental en adolescentes

“Es la primera vez en España que distintas sociedades médicas, desde pediatría, psicología, neurología, psiquiatría, incluso, oftalmología se unen para advertir de un problema social”, señala la abogada Mar España, que ha sido directora durante más de una década de la Agencia Española de Protección de Datos.
Se refiere a la forma en que el uso excesivo de la tecnología está afectando a la salud de los menores. Lo que empezó siendo una tímida intuición, una observación de padres y educadores alentada por la experiencia, cuenta ya con sólida evidencia científica. “Cada vez tenemos más estudios longitudinales y extensivos sobre los efectos dañinos del uso de las redes sociales”, recalca España.
Un estudio reciente de Sapiens Labs con datos de 28 000 jóvenes apunta que, cuanto más tarde reciben su primer móvil o tableta, mejores puntuaciones tienen en bienestar psicológico y social más adelante, entre los 18 y los 25 años. Para hacernos una idea, el 74 % de mujeres que estrenaron su primer móvil a los 6 años enfrentaban retos de salud mental, en contraste con un 46 % entre las que lo recibieron a los 18 años. En varones, el porcentaje disminuyó del 42 % en el primer caso al 36 % en el segundo.
A pesar de esto, la realidad es que el 92,2 % de los menores de 12 años –la edad media para el primer smartphone es 10,9 años– ya tienen móvil propio. Y el 98,5 % está registrado, al menos, en una red social, según datos de un informe de UNICEF realizado en España con una muestra de más de 40 000 adolescentes.