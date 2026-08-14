Comfama activa ayudas para afectados por el terremoto en Antioquia

La caja de compensación familiar Comfama se sumó a las muestras de solidaridad para acompañar a los afiliados que resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. El evento telúrico también se sintió con fuerza en Antioquia y, hasta el momento, ha dejado 90 municipios afectados y 22 sedes de alcaldías con daños en su infraestructura. Ante esta situación, Comfama habilitó alternativas de atención y alivios para los usuarios en este departamento. Puede leer: Medellín suma 178 toneladas de ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto Entre las medidas está la atención en salud mental. La Red de Amor, Cuidado y Salud Mental no tiene costo para los afiliados de Comfama de las categorías A y B, mientras que los de categoría C cuentan con descuentos especiales.

Además, la entidad dispuso de una línea especial y priorizada para atender situaciones asociadas con el desastre natural. Los usuarios pueden comunicarse al (604) 360 70 80. En el caso de las empresas no afiliadas ubicadas en las zonas afectadas, Comfama indicó que ofrecerá acompañamiento mediante primeros auxilios psicológicos.

Medidas para vivienda

En materia de vivienda, Comfama informó que dispone de un subsidio de mejoramiento de vivienda para afiliados de las categorías A y B cuyas casas hayan sufrido afectaciones y tengan posibilidad de ser rehabilitadas. Para acceder a este beneficio, los hogares deberán cumplir con los requisitos de postulación y estar inscritos en el censo oficial realizado por entidades avaladas por el comité regional de atención y prevención de desastres. También se dispuso la atención prioritaria para el subsidio de vivienda usada dirigido a afiliados de las categorías A y B que hayan perdido completamente su vivienda o cuya estructura haya resultado gravemente afectada. En cuanto al subsidio de calamidad, la caja de compensación informó que ampliará su alcance para atender a las familias afiliadas de las categorías A y B, consideradas las más vulnerables del sistema.

Adicionalmente, Comfama asignará $2.350 millones para atender hasta 2.400 familias, mediante subsidios de hasta $875.452 por hogar (0,5 SMLV). Estos recursos podrán destinarse a la recuperación de viviendas, compra de materiales de construcción, enseres básicos, electrodomésticos menores, entre otros elementos necesarios. Puede leer: Hallaron sin vida a Juan Felipe Giraldo bajo los escombros de un hotel en Pereira: se iba a casar este domingo y deja a un hijo

Apoyo para las empresas

En el caso de las empresas que entren en suspensión y cuenten con el aval del Ministerio del Trabajo, existe la posibilidad de gestionar la devolución del valor de los aportes realizados a salud y pensión sobre el salario mínimo por cada trabajador suspendido, hasta por cuatro meses. “Emergencias como la que está viviendo Colombia nos mueven a todos. Durante más de 70 años, las cajas de compensación hemos estado para acompañar a los trabajadores de Colombia y a sus familias, y estamos ahora para apoyarlos con salud, salud mental y vivienda, fundamentales en momentos de dificultad”, expresó David Escobar Arango, director de Comfama.

Propuesta de $90.000 millones

Comfama, como miembro de Asocajas, también propuso al Ministerio de Vivienda la creación de un fondo o mecanismo extraordinario de $90.000 millones para ayudar a las personas afectadas por la emergencia a recuperar sus viviendas. La emergencia también ha golpeado directamente a las cajas de compensación de Chocó (Comfachocó), Valle del Cauca (Comfandi), Caldas (Confa) y Risaralda (Comfamiliar Risaralda), que han sufrido daños en sus infraestructuras.

En el caso de Comfamiliar Risaralda, la entidad perdió su sede administrativa y su clínica sufrió afectaciones considerables, por lo que hizo un llamado al país a solidarizarse con el sistema de cajas de compensación. Finalmente, Comfama informó que a través de sus redes sociales @comfama y @comfamacuidadoybienestar está publicando contenido validado por especialistas para acompañar y orientar a los usuarios durante la emergencia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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