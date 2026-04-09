Mánager de Nelson Velásquez habló sobre show del artista en polémica fiesta en cárcel de Itagüí: “se presenta donde es contratado”

Un escándalo se ha desatado luego de que se diera a conocer que en un pabellón de una cárcel de Itagüí hubo una fiesta por lo alto que tuvo hasta artistas reconocidos como invitados, siendo uno de ellos el cantante de vallenato, Nelson Velásquez.
El hecho lo dio a conocer la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien denunció que, aparte de la presencia de varios artistas, hubo servicio de catering, meseros, licor y, al parecer, también ingreso de prostitutas.
