Los detalles del proyecto de ley de la Alcaldía de Medellín para tumbar gabelas de la Paz Total a cabecillas

La Alcaldía de Medellín presentó ante el Congreso una propuesta de proyecto de ley para reformar la Ley 2272 de 2022, más conocida como la ley de Paz Total del Gobierno Petro.

Ante la presidencia del Congreso, el alcalde Federico Gutiérrez presentó el proyecto de ley ordinaria “Por medio de la cual se garantiza la primacía de la justicia y la protección de las víctimas, se modifican y derogan disposiciones de la Ley 2272 de 2022 y se dictan otras disposiciones”, cuyo propósito es la derogatoria de los artículos 2 literal c, 5, 6 y 7 de la Ley en mención. Según el texto, la actual política de "Paz Total" habría permitido la suspensión arbitraria de órdenes de captura contra criminales de alto impacto sin que mediara un marco de sometimiento riguroso. Por ello, la propuesta del Distrito busca eliminar beneficios políticos para organizaciones delictivas comunes y restablecer la autonomía de la Rama Judicial frente a las decisiones del Ejecutivo.

Lea también: Esta es la lista de cabecillas de Medellín a los que la Fiscalía les revocó la suspensión de capturas Para el caso específico de Medellín, el proyecto busca revertir situaciones como la Resolución 00072 de 2026, que suspendió órdenes de captura para siete cabecillas que actúan como voceros en mesas de diálogo de las bandas armadas de la capital antioqueña. La Alcaldía argumenta que dicha mesa estaría siendo utilizada como un "escudo" para las operaciones de las bandas, sin que existiera una voluntad genuina de paz o un cese real de hostilidades.