Continúan las emergencias por lluvias en Urabá: reportan nuevas inundaciones en San José de Apartadó

Las novedades y emergencias ocasionadas por lluvias en el Urabá antioqueño cada vez son más preocupantes. Ahora, una de las comunidades más afectadas es la del corregimiento San José del municipio de Apartadó, esto tras el desbordamiento del río que provocó inundaciones en casas y vías del sector.
A través de videos que de a poco se hacen virales, se puede observar cómo el agua, de manera inmediata y sin dar chance de nada, invade las viviendas de muchas familias. La creciente es cada vez más notoria, y los daños, al parecer, más cuantiosos.