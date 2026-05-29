“La tinta no se borra”: registrador respondió a Petro por supuesto fraude con lapiceros

A pocos días de las elecciones presidenciales, el registrador nacional, Hernán Penagos, salió a responder las dudas que han circulado sobre el uso de los bolígrafos entregados en los puestos de votación y aseguró que estos no representan ningún riesgo para la validez del voto.
Las aclaraciones surgieron luego de que en redes sociales reaparecieran versiones sobre una supuesta tinta borrable en los esferos suministrados por la Registraduría, tema que incluso fue mencionado recientemente por el presidente Gustavo Petro, quien recomendó a los ciudadanos acudir con su propio lapicero.