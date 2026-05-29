“La tinta no se borra”: registrador respondió a Petro por supuesto fraude con lapiceros

A pocos días de las elecciones presidenciales, el registrador nacional, Hernán Penagos, salió a responder las dudas que han circulado sobre el uso de los bolígrafos entregados en los puestos de votación y aseguró que estos no representan ningún riesgo para la validez del voto. Las aclaraciones surgieron luego de que en redes sociales reaparecieran versiones sobre una supuesta tinta borrable en los esferos suministrados por la Registraduría, tema que incluso fue mencionado recientemente por el presidente Gustavo Petro, quien recomendó a los ciudadanos acudir con su propio lapicero.

“A los electores y electoras les solicito llevar su propio esfero para votar. Tintas hindúes que se borran fueron usadas en Ecuador”, dijo Petro. Frente a esas afirmaciones, Penagos sostuvo que los bolígrafos utilizados en la jornada electoral han sido revisados previamente mediante pruebas técnicas realizadas con presencia de campañas políticas y organismos de observación electoral. “No es obligación marcar con el lapicero que suministra la Registraduría. No obstante la Registraduría tiene lapiceros en todas las mesas de votación y les puedo asegurar que esos lapiceros no hacen magia. Se les hicieron pruebas técnicas, se revisó cuál era el componente de la tinta”, explicó Penagos. Lea también: ¿Las propuestas de los candidatos presidenciales atienden los problemas centrales del país? En ese sentido, el registrador hizo énfasis en que los elementos entregados por la organización electoral cumplen con las garantías necesarias para el proceso de votación. El registrador señaló que este tipo de sospechas suelen repetirse en cada elección y defendió la confiabilidad del sistema electoral colombiano, al que describió como un modelo principalmente manual. ”Es el mito más común (...) “La tinta no se borra, pues tampoco hacen magia”, dijo el registrador Penagos. “Puede llevar su lapicero, esfero, témperas, esmalte, crayolas, lo que quiera”, añadió en tono irónico.

El funcionario también explicó que tanto los tarjetones como las actas son físicas y pueden ser verificadas por los testigos electorales de cada campaña, lo que, según dijo, permite contrastar la información reportada durante el preconteo. También indicó que el software utilizado para el proceso fue auditado y sometido a controles con acompañamiento internacional y participación de las distintas fuerzas políticas. Lea más: ¿Participación indebida en política del embajador Iván Velásquez? Cepeda lo anunció como su ‘zar’ anticorrupción