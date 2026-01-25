Se llevaron para Bogotá otra auditoría contra la Gobernación de Antioquia, ¿qué está pasando?

Pocas horas antes de terminar el año, la Contraloría General de la República (CGR) se llevó para Bogotá otra investigación sensible en contra de uno de los miembros del gabinete del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Argumentando que en el departamento no habría garantías de imparcialidad, el ente nacional asumió un caso que involucra a la política itagüiseña Rosa María Acevedo Jaramillo, actual secretaria de Talento Humano de la Gobernación de Antioquia, por un contrato de $1.000 millones suscrito con la caja de compensación Comfenalco Antioquia.
Según se desprende de una serie de comunicaciones enviadas al despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez, tanto Acevedo como la ya excontralora de Antioquia, Enedith del Carmen González, pidieron que el caso fuera tramitado en la capital del país, ambas argumentando que su contraparte tendría demasiada influencia política para que el proceso avanzara con rectitud.
Mientras Acevedo planteó sus reparos en una carta enviada desde noviembre pasado, en la que sostuvo que en el ente departamental habría intereses políticos, la excontralora González hizo lo propio y antes de dejar el cargo le pidió a la CGR asumir el proceso, cuestionando la objetividad del contralor entrante y de la misma Asamblea de Antioquia en caso de que se nombrara un contralor ad hoc.
Para comprender el asunto es necesario retroceder a noviembre de 2025, cuando la Contraloría General de Antioquia emitió un informe de auditoría sobre el contrato 4600017918 de 2025, celebrado entre la Secretaría de Talento Humano de la Gobernación y Comfenalco Antioquia. Dicho contrato era para ejecutar actividades de bienestar para los servidores departamentales y sus familias.
El informe del ente de control fue severo. En él se plantearon presuntas irregularidades en la ejecución del contrato, señalando fallas estructurales en su planeación, supervisión y desarrollo.