Este jueves se sabe si habrá cierre en Las Areneras de Amagá ¿Cómo se dirimirá el asunto?

La reunión realizada este miércoles en el sector Las Areneras, en jurisdicción de Amagá, dejó definido cómo se dirimirá el asunto para poder avanzar en las obras del proyecto Pacífico 1.

En el encuentro participaron los alcaldes del Suroeste antioqueño, encabezados por el mandatario Wilser Darío Molina, de Amagá, así como delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, directivos de Covipacífico y autoridades del departamento, quienes acordaron realizar una prueba piloto para medir el impacto real de la intervención en la vía.

Entérese: Ante autorización, alcalde de Amagá rechaza cierres en las Areneras y cuestiona propuesta de la ANI en Pacífico 1



Según lo definido, este jueves 26 de febrero se hará un plan de manejo temporal entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Durante ese tiempo se cerrará un solo carril y el paso vehicular se habilitará de manera alternada cada 15 minutos, primero en un sentido y luego en el otro.

La idea es evaluar en terreno si el tráfico fluye de manera controlada o si, por el contrario, se presentan represamientos que obliguen a replantear la estrategia.



El alcalde Molina explicó que tanto la ANI como Covipacífico han insistido en que el punto donde se ejecutarán las obras representa riesgos para una intervención nocturna, por lo que insisten en el cierre diurno alegando razones de seguridad.