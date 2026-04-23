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Se agrava crisis en hospital de la UdeA: faltan medicinas y no le pagan a los médicos

El hospital Alma Mater esta otra vez contra las cuerdas por líos financieros. El hueco dejado por las deudas de las EPS se agrandó y va en $348.730 millones.

  • Este mes, el Hospital Alma Mater le cortó los servicios a la Nueva EPS, por una deuda de $53.878 millones. FOTO Captura de video
    Este mes, el Hospital Alma Mater le cortó los servicios a la Nueva EPS, por una deuda de $53.878 millones. FOTO Captura de video
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 1 hora
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El Hospital Alma Mater de nuevo está atravesando una profunda crisis financiera que lo tiene atrasado en el pago de su personal médico y pasando afugias para atender a sus pacientes.

Esta vez, la alerta vino de gran parte de los especialistas, médicos y enfermeros que trabajan allí, quienes sostuvieron que esa entidad todavía les debía el 45% de sus honorarios correspondientes al mes de enero y la totalidad de febrero y marzo.

Además del desajuste financiero, los médicos denunciaron que esa institución de la Universidad de Antioquia, hoy bajo el control de un rector nombrado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, hasta se había colgado en el pago de sus aportes a pensión y seguridad social.

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Pese a que toda la red hospitalaria en Medellín y Antioquia está bajo máxima presión financiera y de servicios desde hace más de un año, la situación se muestra más grave en este hospital, ya que el hueco que tiene por culpa de las deudas de las EPS se ha traducido en falta de recursos para conseguir insumos y funcionar correctamente.

A diferencia de otras instituciones como las del conglomerado público de Medellín o las de la Gobernación de Antioquia, que ha han mantenido a flote por cuenta de los salvavidas que les lanza el Distrito y el Departamento, el hospital universitario es de carácter mixto y le está pidiendo el salvavidas al Gobierno Nacional, que paradójicamente ya tienen bajo su control a las principales EPS que no le pagan al hospital.

La gravedad de la situación fue denunciada esta semana por el sindicato Asmedas, que agremia a gran parte de los médicos de la ciudad y que desde hace varios años ha sido una de las voces más críticas del manejo de la institución.

Siga leyendo: Crisis de Nueva EPS se agrava en Antioquia: 8 de cada 10 pacientes no son atendidos

Además de los retrasos en los pagos, la agremiación señaló que los médicos están sobrecargados de trabajo y sufren de un déficit severo de medicamentos e insumos para atender a los pacientes.

Fabián Alberto Durán, médico general de ese hospital e integrante de Asmedas, sostuvo por ejemplo que en el último año se han ido inhabilitando paulatinamente por lo menos 120 camas de hospitalización, una paradoja en una ciudad que tienen gran parte de su infraestructura colapsada.

Así mismo, el galeno denunció que el hospital está teniendo graves problemas de abastecimiento en medicamentos tan básicos como antibióticos, claves para el manejo de infecciones graves.

La falta de estos insumos ha obligado a los médicos a emprender procesos de remisión a hacia otros hospitales, agravando así la congestión de este tipo de procesos.

Vale recordar que este mes la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia alertó que en todo el departamento había un cuello de botella de por lo menos 510 pacientes, que estaban a la espera de ser remitidos y se mantenían en el limbo por cuenta del caos en el sistema. De este total, el 70% correspondía a afiliados de EPS intervenidas por la Nación, 192 a la Nueva EPS y otros 161 a Savia Salud.

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El médico apuntó que dichas remisiones están tardando no solamente días, sino hasta semanas o meses, sobre todo en caso de remisiones hacia instituciones de un alto nivel de complejidad.

“Se nos ha aumentado el riesgo de morbimortalidad dentro de la institución. Los especialistas no cuentan tampoco con los insumos para trabajar y actualmente hay varios servicios dentro de la institución que tienen un cese parcial de actividades como forma de protesta por la situación que está atravesando el hospital”, agregó Durán, quien fue uno de los médicos que participó de un plantón que se realizó el pasado miércoles a las afueras de esa institución.

Para conocer su versión ante esta problemática, EL COLOMBIANO consultó con la gerencia del Hospital Alma Mater, desde donde señalaron no tener un pronunciamiento hasta el momento.

No obstante, la entidad precisó algunos de los datos que han entrado en discusión en medio de la crisis.

Por ejemplo, señaló que el acumulado actualizado de la deuda que tienen las EPS con la institución es de $348.730 millones, incluyendo las EPS liquidadas y las cuentas pendientes por radicar.

Si bien la entidad no entregó datos desagregados de la misma, el pasado 8 de abril se conoció una carta firmada por el gerente dirigida a Nueva EPS, en la que reclamaba por un pasivo de $53.878 millones.

La institución también argumentó que, con corte al pasado martes 21 de abril, le debía al 63% de sus empleados el 50% de sus salarios del mes de marzo, pero aseguró que honrando dicho pago ya quedaría al día con ellos.

No obstante, admitió que al 37% de empleados restantes incluidos profesionales, especialistas y personal administrativo con salarios más altos, sí se les debía tanto febrero como marzo.

Sobre el cierre de camas, la entidad señaló que no se trataría de un cierre definitivo, sino de una reducción temporal explicada principalmente por la decisión de suspender la prestación de servicios a la Nueva EPS. Por cuenta de esta suspensión, la entidad ya había informado haber remitido a 223 pacientes de Nueva EPS, para que fueran atendidos en otros lugares.

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