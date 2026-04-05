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Volvió la polémica por el Cristo de 86 metros de alto que están construyendo en El Peñol, Antioquia

La escultura monumental que se está realizando en la vereda El Guamito es una obra del Grupo Montecielo. En marzo inauguraron la cabeza del Cristo que ha recibido múltiples críticas en redes sociales por su estética.

  • La cabeza del Cristo ya se puede visitar de manera gratuita en El Peñol. FOTO: Cortesía
    La cabeza del Cristo ya se puede visitar de manera gratuita en El Peñol. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
05 de abril de 2026
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Este fin de semana volvió a ser tema de conversación en X el Cristo de 86 metros de altura que están construyendo en El Peñol, Antioquia, y que busca convertirse en el más alto del mundo. En redes sociales están circulando fotografías del proyecto, exaltadas por algunos y criticadas por otros debido a su tamaño y estética.

Este Cristo no es una obra nueva. En 2024 comenzó a ser construido, junto con un mall comercial, un teleférico de 1,2 kilómetros y un resort de lujo, en la vereda El Guamito, ubicada a poco más de diez minutos del casco urbano.

Contexto: “El Cristo más alto del mundo”: la apuesta en El Peñol, Antioquia, que tendría hasta teleférico

Esa ambiciosa escultura, que busca ser más grande que el Cristo Corcovado de Brasil, que mide 38 metros, está siendo construida por el Grupo Montecielo, una empresa familiar dueña del terreno de alrededor de 580.000 metros cuadrados donde se están desarrollando todas las obras.

A principios de marzo, la compañía compartió en sus redes sociales la noticia de la inauguración de la réplica de la cabeza del Cristo, que ya está disponible al público para visitarla de manera gratuita. Esta obra, totalmente dorada, pesa 1,2 toneladas y es apenas una pequeña parte de lo que será la escultura completa, que estaría lista en 2029.

Las fotografías de la cabeza se volvieron virales y causaron polémica en redes. Mientras que algunas personas celebran la obra del Oriente antioqueño, otros la han rechazado por su apariencia.

“Se cagaron El Peñol con la represa y ahora se lo terminan de cagar con esa oda al mal gusto. Qué terribles tiempos para los paisas (sic)”; “Con lo lindo que es el paisaje de El Peñol y Guatapé, pa poner esa vaina a dañar la vista”; “No acompaño a mis paisanos que están apoyando ese adefesio de la estatua que van a poner en El Peñol, dañando el paisaje natural e imponiéndose a la fuerza sobre la zona”, son algunos de los mensajes que usuarios han publicado en X sobre la escultura.

¿Cómo están construyendo el Cristo de 86 metros de alto de El Peñol?

El 30 de marzo, en el programa Antioquia Amanece, el CEO de Montecielo, Juan Esteban Morales, dio detalles sobre la ambiciosa escultura, que muchos han comparado con otras obras colombianas como el Cristo ubicado en el Parque Cerro del Santísimo en Floridablanca, Santander.

“Nosotros siempre vendíamos el proyecto y mencionábamos el Cristo, y las personas decían: ‘Están locos, ¿cómo lo van a construir?’”, relató Morales, quien aseguró que la primera alternativa de material era una aleación de cobre y acero que finalmente quedó descartada por el peso.

Hace un año, en una visita a China, Montecielo conoció una compañía especializada en impresión 3D y, con ella, encontró la solución: conectar 100 impresoras de esta tecnología durante 24 horas al día, siete días a la semana, y así producir pequeñas piezas de 25 x 25 centímetros para comenzar a armar una especie de “lego”.

Solo para la cabeza del Cristo, cuenta Morales, utilizaron 10.042 piezas y se demoraron cuatro meses.

“Nosotros estamos realizando un recubrimiento en resina y fibra de vidrio, que va conectado a una estructura principal en acero. Entonces, ¿qué estamos haciendo para hacerlo más fácil de comprender? Es como un yate con la forma de Jesús: si un yate resiste las temperaturas y las condiciones del mar, también puede resistir las condiciones a las que nosotros estamos expuestos”, explicó el empresario.

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