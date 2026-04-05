Medellín vive Sofar Sounds, la comunidad global de conciertos íntimos y artistas secretos

La historia de Sofar Sounds comenzó con una pregunta: ¿quién ha ido alguna vez a un mal concierto? Y no necesariamente uno de los multitudinarios, cualquier show en el que el sonido no funcionó adecuadamente, el público era demasiado “ruidoso” y no dejaba oír a la banda de turno y otros detalles incómodos. “La magia de un concierto en vivo se ha perdido y Sofar Sounds se fundó para revivir esa magia”, cuentan en su página web. Puede leer: La Suzy, la rockera de San Cristóbal que toca con Arjona y ahora prepara su propia música En 2009, en Londres, Rafe Offer invitó a algunos amigos a un apartamento para un concierto íntimo y relajado. “Ocho personas se reunieron en el salón, compartieron una copa y se sentaron en el suelo, escuchando atentamente la música. Ahora, Sofar es una comunidad global para artistas y público. Nos reunimos en espacios únicos y acogedores, creando un ambiente donde la música es fundamental”. Y a los conciertos de Sofar han llegado artistas emergentes que hoy tienen un nombre en la industria: Sofía Viola, en Buenos Aires, en 2011; Billie Eilish, en Los Ángeles, en 2016, y Olivia Dean, en Londres, en 2020. “Nuestro objetivo es apoyar a los artistas en todas las etapas de su carrera, conectándolos con sus mayores fans, presentándoles a nuevos seguidores y dándoles el control de esa relación”, explican en su web.

Aquí los conciertos son en espacios pequeños, en salas de estar, terrazas y hasta boutiques, librerías y museos. La idea es crear actuaciones íntimas, “creando experiencias inclusivas que acercan a las personas”. En sus redes sociales y su página web hacen la expectativa de la ciudad del próximo show, en qué barrio o zona será y comienza la venta de boletería (por ejemplo, en su web sofarsounds.com ya anuncian el próximo en Medellín para el sábado 11 de abril, en el barrio Belén, en un ambiente Rooftop, con tres artistas secretos y música acústica). Horas antes del show se revela el lugar exacto y ya al llegar al evento los asistentes se darán cuenta quienes se van a presentar. Las actuaciones de los artistas suelen ser filmadas, y los vídeos editados se suben al canal oficial de Sofar Sounds en YouTube, un ejemplo es este de Olivia Dean en 2020.

Así van los shows en Medellín este año

Cuando Maddie Presto llegó a Medellín ya había sido una asidua visitante a los conciertos íntimos de Sofar Sounds en varias ciudades del mundo. La joven proveniente de Dallas se dio cuenta de que aquí había mucha creatividad, música y ambiente y que hubo algunos shows de Sofar en 2023. “Yo les escribí para ser voluntaria y no me respondieron y dos años después, en octubre de 2025 volví a escribir para aplicar de nuevo y retomar el proyecto en Medellín, tengo amigos músicos y artistas y era fácil conectar”. Maddie se volvió curadora de Sofar en Medellín, realizó los entrenamientos necesarios y este 2026 ya lleva dos conciertos y va por el tercero. Sofar explica que hoy opera en más de 75 países y 400 ciudades de todo el mundo. “Estos mercados son propiedad de Sofar y están gestionados por la propia empresa –como Nueva York, Londres, Vancouver y Melbourne– o bien están dirigidos por una creciente comunidad global de representantes a quienes llamamos curadores”. En Colombia también hay conciertos Sofar en Bogotá y Cali