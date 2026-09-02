¿Le robaron en el Oriente de Antioquia? El CTI tiene joyas y bienes recuperados esperando por sus dueños

Los hurtos en el Oriente de Antioquia siguen siendo un flagelo al que las autoridades vienen haciéndole frente. Los operativos realizados, que han arrojado capturas y desmantelamiento de bandas, también han dejado la recuperación de múltiples objetos que aún esperan para que sean reclamados por sus dueños. Relojes, cadenas, pulseras y anillos son los principales elementos que se encuentran en la sede del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Rionegro. Allí, los agentes esperan que quienes han sido víctimas de hurtos se acerquen y verifiquen si alguno de estos les pertenece.

Cadenas con iniciales y dijes también hacen parte de los elementos incautados. Foto: Cortesía: Mi Oriente

Entre los golpes principales de la Fuerza Pública este año para erradicar esta problemática, está la captura de alias Giovanny. Este hombre lideraba una estructura criminal dedicada al hurto en fincas del Oriente. Entre sus delitos destaca el millonario robo de 500.000 dólares en bitcoins a un ciudadano de nacionalidad francesa. Durante el operativo para capturar a Giovanny, los uniformados encontraron varios bienes que habían sido hurtados de casas y viviendas y que están avaluados en aproximadamente $100 millones. Le puede interesar: Cayó hombre que robaba fincas en el Oriente antioqueño: es señalado de hurtarle 500.000 dólares en bitcoins a un francés Los bienes a disposición también han sido recuperados de bandas y personas dedicadas a romper vidrios de vehículos para extraer los objetos o, incluso, fueron decomisados a sujetos que los hurtaron bajo la modalidad de atraco.

Varios relojes, de mujeres y hombres, también hacen parte de los elementos hurtados que el CTI busca entregar a sus dueños. Foto: Cortesía Mi Oriente

Las pertenencias incautadas en ese y otros operativos, así como en allanamientos e inspecciones a compraventas en Medellín, se encuentran en la sede del CTI, ubicada en el Centro Integral de Gestión del Riesgo (CIGER), en la calle 61B #44-2 a 44-44, contiguo a la Casa de Justicia. Quienes hayan sido víctimas de uno de estos robos podrán reclamarlos, según la información compartida por Mi Oriente, de lunes a jueves (7:00 a. m. a 12:00 p. m. y 1:00 p. m. a 5:00 p. m.) o los viernes (7:00 a. m. a 12:00 p. m. y 1:00 p. m. a 4:00 p. m.). También está habilitada la línea (604) 520 4060. Siga leyendo: Ladrones tienen azotadas las fincas del Oriente de Antioquia La información sobre el trámite de reclamación de los objetos también da cuenta de que las personas deben presentar la denuncia previa, una declaración jurada y pruebas de propiedad, como facturas de compra o fotografías antiguas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: