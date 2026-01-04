Papa León XIV expresa preocupación por Venezuela tras captura de Maduro: “hay que respetar los derechos humanos y civiles de todos”

Desde la Plaza de San Pedro, al final de la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026, el papa León XIV rompió el silencio sobre la crisis venezolana.
Lo hizo con un mensaje cargado de preocupación, en medio del impacto internacional que dejó la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos.
“Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”, dijo el Pontífice ante miles de fieles, marcando el tono de un llamado que puso en el centro al pueblo venezolano, no a los cálculos políticos.