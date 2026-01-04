x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Papa León XIV expresa preocupación por Venezuela tras captura de Maduro: “hay que respetar los derechos humanos y civiles de todos”

En el Ángelus, el papa León XIV pidió paz, soberanía y derechos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses.

  • Papa León XIV pide soberanía, derechos humanos y paz para Venezuela. FOTO: Vatican.va.
    Papa León XIV pide soberanía, derechos humanos y paz para Venezuela. FOTO: Vatican.va.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

Desde la Plaza de San Pedro, al final de la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026, el papa León XIV rompió el silencio sobre la crisis venezolana.

Lo hizo con un mensaje cargado de preocupación, en medio del impacto internacional que dejó la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”, dijo el Pontífice ante miles de fieles, marcando el tono de un llamado que puso en el centro al pueblo venezolano, no a los cálculos políticos.

Conozca más: Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Estados Unidos: ¿ahora quién gobernará Venezuela?

El bien del pueblo venezolano debe prevalecer, la petición del papa León

El Papa fue enfático en señalar que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”.

En su mensaje, insistió en que el momento exige superar la violencia y abrir caminos de justicia y paz, una frase que resume la postura del Vaticano frente a escenarios de ruptura institucional y uso de la fuerza.

León XIV subrayó que cualquier salida a la crisis debe garantizar la soberanía del país y el respeto pleno al Estado de derecho, tal como está consagrado en la Constitución venezolana.

El Sucesor de Pedro fue explícito al mencionar la necesidad de respetar “los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”.

No habló de bandos ni de líderes, sino de garantías universales, en un contexto donde la captura de Maduro ha abierto interrogantes jurídicos, políticos y diplomáticos dentro y fuera de América Latina.

El pontífice pidió trabajar juntos para construir “un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia”, una frase que apunta a la reconciliación nacional como horizonte, más allá del shock inicial que vive el país venezolano.

Entérese: ¿Qué le espera a la región con la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de EE.UU. de asumir el control en Venezuela?

Atención especial a los más pobres en Venezuela

En su mensaje, el Papa no dejó por fuera el drama social. Recordó que los más pobres son quienes más sufren la difícil situación económica que arrastra Venezuela desde hace años.

Para León XIV, cualquier transición o reordenamiento político debe tener como prioridad a esas poblaciones golpeadas por la escasez, la inflación y el deterioro de los servicios básicos.

El Papa cerró su mensaje invitando a la oración. “Por eso, rezo y los invito a rezar”, dijo, encomendando a Venezuela a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, del santo José Gregorio Hernández y de sor Carmen Rendiles, figuras profundamente arraigadas en la espiritualidad venezolana.

Además de Venezuela, León XIV expresó su cercanía con las víctimas de la tragedia ocurrida en Crans-Montana, Suiza, durante la noche de Año Nuevo. Aseguró oraciones por los jóvenes fallecidos, los heridos y sus familias, y reiteró su llamado a tener fe en “el Dios de la paz”.

Además: Frontera colombo-venezolana bajo tensión: miedo y desconcierto tras captura de Nicolás Maduro

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida