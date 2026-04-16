Indignación en Itagüí: tras apenas tres días de inaugurado, vándalos dañan parque infantil

Un nuevo caso de vandalismo ha generado molestia entre los habitantes de Itagüí, luego de que un parque infantil recientemente inaugurado fuera dañado a pocos días de su entrega oficial.

Según informó la Alcaldía de Itagüí, el parquesito del barrio San José –ubicado en la diagonal 40 con la calle 37A – había sido puesto al servicio de la comunidad el pasado viernes 10 de abril. Sin embargo, para el lunes 13 amaneció horrendamente graffiteado y con graves daños en sus elementos deportivos. la Alcaldía de Itagüí rechazó de manera contundente estos hechos, asegurando que este tipo de acciones “atentan contra los bienes públicos y afectan directamente a nuestra niñez”.

“El parquecito fue vandalizado de forma dolosa. No es normal que un parque nuevo lleguen terceros a dañarlo en apenas tres días. Creen que con estos actos le hacen daño al alcalde, pero realmente le hacen daño a la gente de Itagüí, porque esto es una obra pública que se paga con los impuestos y el dinero público”, comentó el alcalde Diego Torres. Lea también: Insólito: en una vereda de Dabeiba, Antioquia, los niños reciben clases bajo una carpa El suceso ocurrió en un parque que está ubicado a pocas cuadras del CAI del barrio San José, por lo que algo debieron haber captado los agentes dado que posiblemente los vándalos estuvieron buen tiempo en el espacio haciendo sus fechorías.

Por su parte, la Alcaldía rechazó el hecho que termina afectando un espacio para los niños. “Los espacios que no se apropia la comunidad, otros sí lo hacen y le dan mal uso”, puntualizó Torres. Lea también: La historia de la moto de alta gama desde la que asesinaron al ganadero, amigo del Zar de las Esmeraldas, en Envigado Desde la Alcaldía hicieron un llamado a la comunidad para cuidar y proteger los espacios públicos, destacando la importancia de la corresponsabilidad ciudadana. También invitaron a reportar cualquier hecho similar a la Central de Monitoreo a través de la línea 313 677 90 23. Bloque de preguntas y respuestas