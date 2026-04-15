La historia de la moto de alta gama desde la que asesinaron al ganadero, amigo del Zar de las Esmeraldas, en Envigado

La placa de una motocicleta ofertada en redes sociales en Bogotá fue gemeleada por los sicarios que asesinaron al ganadero Henry Ocampo Suaza, el pasado miércoles en Envigado. Según las autoridades, la víctima —vinculada al entorno del Zar de las Esmeraldas— habría servido como testaferro de Pedro Orejas, el esmeraldero extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. En un comienzo, las autoridades, a través de sus distintos reportes policiales, aseguraron que el asesinato se habría perpetrado por un hombre que se bajó de una Ducati roja. Sin embargo, luego de una investigación de EL COLOMBIANO se pudo corroborar que la moto usada en este crimen no era de la marca italiana, sino de una KTM 390 Aventure —de fabricante austriaco—, color naranja y negro, modelo 2024. Dos hombres vestidos de negro, tras balear a Ocampo Suaza, escaparon en esta motocicleta, avaluada en $35 millones, la cual tiene suspensiones regulables y adaptadas al chasis para generar facilidad de maniobra en rutas complejas. Tiene una potencia de 42,9 caballos de fuerza, 9.000 revoluciones y una caja mecánica de seis velocidades.

Además de esta motocicleta, para el crimen se vieron implicadas una Yamaha FZ16 y una camioneta Kia Sportage, la cual fue abandonada en el municipio de Itagüí por los delincuentes. En cuanto a esta KTM 390 Adventure, fue dejada por los delincuentes en la calle 30, en la comuna 16 (Belén) para escapar en un taxi. Esta motocicleta transitaba con una placa clonada de una de la misma referencia que está siendo vendida a través de las redes sociales. La persona que tiene registrada la moto con la placa en cuestión le contó a este medio que tenía el vehículo estacionado en su casa, en la capital del país, y que no la había sacado en los últimos días ni para mostrarla a los interesados. “Estoy dispuesto a mostrar que mi moto no tiene ningún problema. Si alguna autoridad requiere algo, estoy presto a responder cualquier duda”, manifestó en declaraciones a este medio. El propietario pidió reserva de su identidad y de la placa de la moto por cuestiones de seguridad. Incluso, en las averiguaciones, indicó que la moto en Bogotá es ofertada por $24 millones. Entérese: Asesinaron desde una moto de alta gama a un ganadero, amigo del Zar de las Esmeraldas, en Envigado Al consultar los motivos de la confusión de las autoridades, que inicialmente dijeron que la moto implicada era una Ducati, investigadores señalaron que en un primer momento captaron a dos personas vestidas de negro en una moto de esa marca, pero después se desvirtuó al encontrar la otra moto abandonada.

Casos de testaferrato

Además de los vínculos fraternales que tenía con Jesús Hernando Sánchez Sierra —el Zar de las Esmeraldas asesinado el 16 de abril del año pasado en Bogotá—, las autoridades investigan si también tendría relaciones de presunto testaferrato con Pedro Rincón Castillo, alias Pedro Orejas, un reconocido esmeraldero que fue extraditado a Estados Unidos el 1 de agosto de 2018 por el envío de drogas hacia Estados Unidos. Incluso, algunas hipótesis hablarían de que detrás de este crimen estaría la llamada Nueva Junta del Narcotráfico, una organización criminal que estaría dedicada al narcotráfico, al lavado de activos y a la negociación con esmeraldas en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y los Llanos Orientales, principalmente. Esta organización tuvo entre uno de sus máximos cabecillas a Daniel El Loco Barrera, pero en la actualidad hay dos bandos que estarían liderando todos los movimientos de esta organización criminal. Por un lado estaría Alirio Zárate Moreno, alias Runcho, quien en el pasado trabajó como lugarteniente de El Loco Barrera, y por el otro estaría Julio César Lozano Pirateque, alias Patricia. A esta estructura también se le atribuiría el asesinato del Zar de las Esmeraldas y el de Juan Sebastián Aguilar, alias Pedro Pechuga, a quien mataron en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, el 8 de agosto de 2024.

Esta es la referencia, una KTM 390 Adventure, la utilizada en el ataque a este ganadero en Envigado. En un inicio, por la confusión de las autoridades, se pensó que era una Ducati, de la cual nunca se especificó de qué tipo era. FOTO: TOMADA DE KTM

Al parecer, estos asesinatos estarían vinculados con un interés de los históricos cabecillas de la Junta Directiva del Narcotráfico de recuperar aquellos bienes que cuando fueron capturados le dejaron a algunos testaferros, en la medida que fueron recobrando la libertad. También se manejan versiones de que algunos de los líderes actuales quieran quedarse con las propiedades. Para el caso puntual del ganadero Ocampo Suaza, las autoridades manejan como una de las hipótesis un interés de alias Runcho por quedarse con las propiedades y el dinero adquirido en la venta de las esmeraldas y otros negocios de legalidad cuestionable. “Tenía propiedades de Pedro Orejas y ahí se las cobraron”, dijeron investigadores del caso. Hasta el momento no había procesos abiertos contra Zárate Moreno.

Propiedades en disputa

Luego de la muerte del ganadero Ocampo Suaza se conoció que sería dueño de múltiples propiedades en Antioquia, Bogotá, Boyacá, Valle del Cauca y los Llanos Orientales, entre negocios de ganadería, industrias de blindajes y hasta lotes. Entre estos se encontrarían un predio llamado El Deseo, en Cartagena; un apartamento en el norte de Bogotá; una casa en la urbanización Tamaca en El Rodadero, en Santa Marta y los lotes llamados El Canalete y El Desencanto en Puerto López, Meta. Le puede interesar: Al interior de la DNI aclaran que Nueva Junta del Narcotráfico es más un “modelo de negocios criminales” y no lo que dice Petro A estos se suman una hacienda llamada El Majagual, un predio de 750 hectáreas en la Orinoquía y otra propiedad en esta región llamada Campo Alegre, de 484 hectáreas. Ambas fueron compradas bajo fiducias de parqueo, es decir, bajo una modalidad que blinda el predio para usarlos en proyectos específicos. Estas dos propiedades, según Indepaz, estarían en conflicto porque gran parte de estos terrenos iban a ser utilizados para la producción de biocombustibles mediante cultivos de caña, pero luego de hacer los estudios correspondientes, se pudo establecer que no eran aptos para estos cultivos, razón por la que se cancelaron los cánones de arrendamiento para esta actividad.